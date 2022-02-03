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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

جمعية "فيضة بن سويلم" بحائل توزّع كسوة الشتاء للمستفيدين والبادية بالقرية

مقدمة من "منصة إحسان للعمل الخيري" لمواجهة البرد القارس بالمنطقة

وزّعت جمعية البر الخيرية في فيضة بن سويلم ١٢٠ كلم غرب حائل، كسوة الشتاء المقدمة من "منصة إحسان للعمل الخيري" وذلك لمواجهة البرد القارس الذي تمر به المنطقة هذه الأيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سويلم محمد السويلم، أن كسوة الشتاء التي تم توزيعها على مستفيدي الجمعية تكونت من"سخانات ماء ودفايات كهربائية وبطانيات".

وأكد "ألسويلم" أن الجمعية تُفيد فئات مختلفة من المجتمع تمثلت بالأرامل والمطلقات، والأيتام والأسر المحتاجة وأهل البادية الرُحل المتواجدين داخل حدود القرية.

وشكر "السويلم" القائمين على "منصة إحسان" على ما قاموا به في دعم مشاريع الجمعية وتلبية حاجة المستفيدين.

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جمعية "فيضة بن سويلم" بحائل توزّع كسوة الشتاء للمستفيدين والبادية بالقرية
سبق

وزّعت جمعية البر الخيرية في فيضة بن سويلم ١٢٠ كلم غرب حائل، كسوة الشتاء المقدمة من "منصة إحسان للعمل الخيري" وذلك لمواجهة البرد القارس الذي تمر به المنطقة هذه الأيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سويلم محمد السويلم، أن كسوة الشتاء التي تم توزيعها على مستفيدي الجمعية تكونت من"سخانات ماء ودفايات كهربائية وبطانيات".

وأكد "ألسويلم" أن الجمعية تُفيد فئات مختلفة من المجتمع تمثلت بالأرامل والمطلقات، والأيتام والأسر المحتاجة وأهل البادية الرُحل المتواجدين داخل حدود القرية.

وشكر "السويلم" القائمين على "منصة إحسان" على ما قاموا به في دعم مشاريع الجمعية وتلبية حاجة المستفيدين.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
08:22 PM

جمعية "فيضة بن سويلم" بحائل توزّع كسوة الشتاء للمستفيدين والبادية بالقرية

مقدمة من "منصة إحسان للعمل الخيري" لمواجهة البرد القارس بالمنطقة

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خالد السليمي - حائل
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وزّعت جمعية البر الخيرية في فيضة بن سويلم ١٢٠ كلم غرب حائل، كسوة الشتاء المقدمة من "منصة إحسان للعمل الخيري" وذلك لمواجهة البرد القارس الذي تمر به المنطقة هذه الأيام.

وتفصيلاً، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سويلم محمد السويلم، أن كسوة الشتاء التي تم توزيعها على مستفيدي الجمعية تكونت من"سخانات ماء ودفايات كهربائية وبطانيات".

وأكد "ألسويلم" أن الجمعية تُفيد فئات مختلفة من المجتمع تمثلت بالأرامل والمطلقات، والأيتام والأسر المحتاجة وأهل البادية الرُحل المتواجدين داخل حدود القرية.

وشكر "السويلم" القائمين على "منصة إحسان" على ما قاموا به في دعم مشاريع الجمعية وتلبية حاجة المستفيدين.

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