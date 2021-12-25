الأمن العام يضبط 7 مواطنين ومقيمًا من الجنسية اليمنية لمخالفتهم نظام البيئة

في عدد من المناطق.. وتم اتخاذ الإجراءات بحقهم ومصادرة المضبوطات

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل (8) مخالفين لنظام البيئة، منهم (7) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (8) مركبات.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتنص عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي على غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثَّ الأمن العام المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة الأمنية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.