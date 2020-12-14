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مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل.. وتجاوزها عتبة مليون متن

"قاسم": الأعداد الحالية فاقت تقديرات الإحصائيات الأولية

أعلن المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم قاسم عن تجاوز الإبل المرقَّمة حاجز مليون و480 ألف رأس متن ضمن مشروع الوزارة لترقيمها.

وأشاد بدور نادي الإبل في تنظيم وإدارة ترقيم الإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، التي تشكِّل أكبر تجمُّع للإبل يساهم في إتمام عملية الترقيم على المستوى الوطني.

وأوضح "قاسم" أنَّ الإحصائيات الأولية كانت تشير إلى أنَّ متون الإبل لن تتجاوز مليوناً وأربعمائة ألف، لكنَّ الأعداد الحالية تجاوزتها مع قائمة انتظار تتجاوز 350 ألف رأس، في مؤشر على بلوغ الإبل أرقاماً غير مسبوقة قد تستدعي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فيما توفِّر الوزارة منصة كاملة تحوي جميع بيانات ملاك الإبل، ومواقعها، وأصنافها، وألوانها.


وقال: الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية تعمل على تقديم الخدمات البيطرية، وخدمات الترقيم والفحص لعدَّة أمراض فيروسية وبكتيرية وطفيلية.

وأضاف: آلية الفحص تعتمد على البيانات التي تُستلم من نادي الإبل عن المشاركين، ويتم التنسيق معهم يوميّاً لزيارة مواقع الملاك قبل موعد دخولهم للمنافسات بيوم، والكشف عنها، وترقيمها في مقارّها، كما يجري التأكُّد من بياناتها في اليوم التالي عند قدومها للمهرجان، وفحصها مرَّة أخرى لمطابقة البيانات.

وذكر "قاسم" أنَّ طريقة الترقيم تعتمد على إصدار رقم إلكتروني للإبل من بوابة الوزارة، وحقن الرقبة بشريحة إلكترونية تحمل الرقم الإلكتروني، ثم زراعة الشريحة الإلكترونية بحجم حبة الأرز التي تظهر الصفات الوراثية للإبل، وبيانات المالك.

وأردف: الترقيم يسهم في استفادتها من الخدمات البيطرية كالتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، وإصدار التقارير الطبية، كما تجنبهم الغرامة المالية في حق مخالفي قرار ترقيم الإبل.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل.. وتجاوزها عتبة مليون متن
سبق

أعلن المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم قاسم عن تجاوز الإبل المرقَّمة حاجز مليون و480 ألف رأس متن ضمن مشروع الوزارة لترقيمها.

وأشاد بدور نادي الإبل في تنظيم وإدارة ترقيم الإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، التي تشكِّل أكبر تجمُّع للإبل يساهم في إتمام عملية الترقيم على المستوى الوطني.

وأوضح "قاسم" أنَّ الإحصائيات الأولية كانت تشير إلى أنَّ متون الإبل لن تتجاوز مليوناً وأربعمائة ألف، لكنَّ الأعداد الحالية تجاوزتها مع قائمة انتظار تتجاوز 350 ألف رأس، في مؤشر على بلوغ الإبل أرقاماً غير مسبوقة قد تستدعي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فيما توفِّر الوزارة منصة كاملة تحوي جميع بيانات ملاك الإبل، ومواقعها، وأصنافها، وألوانها.


وقال: الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية تعمل على تقديم الخدمات البيطرية، وخدمات الترقيم والفحص لعدَّة أمراض فيروسية وبكتيرية وطفيلية.

وأضاف: آلية الفحص تعتمد على البيانات التي تُستلم من نادي الإبل عن المشاركين، ويتم التنسيق معهم يوميّاً لزيارة مواقع الملاك قبل موعد دخولهم للمنافسات بيوم، والكشف عنها، وترقيمها في مقارّها، كما يجري التأكُّد من بياناتها في اليوم التالي عند قدومها للمهرجان، وفحصها مرَّة أخرى لمطابقة البيانات.

وذكر "قاسم" أنَّ طريقة الترقيم تعتمد على إصدار رقم إلكتروني للإبل من بوابة الوزارة، وحقن الرقبة بشريحة إلكترونية تحمل الرقم الإلكتروني، ثم زراعة الشريحة الإلكترونية بحجم حبة الأرز التي تظهر الصفات الوراثية للإبل، وبيانات المالك.

وأردف: الترقيم يسهم في استفادتها من الخدمات البيطرية كالتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، وإصدار التقارير الطبية، كما تجنبهم الغرامة المالية في حق مخالفي قرار ترقيم الإبل.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
05:01 PM

مهرجان الإبل يُسرِّع ترقيم الإبل.. وتجاوزها عتبة مليون متن

"قاسم": الأعداد الحالية فاقت تقديرات الإحصائيات الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلن المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم قاسم عن تجاوز الإبل المرقَّمة حاجز مليون و480 ألف رأس متن ضمن مشروع الوزارة لترقيمها.

وأشاد بدور نادي الإبل في تنظيم وإدارة ترقيم الإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، التي تشكِّل أكبر تجمُّع للإبل يساهم في إتمام عملية الترقيم على المستوى الوطني.

وأوضح "قاسم" أنَّ الإحصائيات الأولية كانت تشير إلى أنَّ متون الإبل لن تتجاوز مليوناً وأربعمائة ألف، لكنَّ الأعداد الحالية تجاوزتها مع قائمة انتظار تتجاوز 350 ألف رأس، في مؤشر على بلوغ الإبل أرقاماً غير مسبوقة قد تستدعي تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فيما توفِّر الوزارة منصة كاملة تحوي جميع بيانات ملاك الإبل، ومواقعها، وأصنافها، وألوانها.


وقال: الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية تعمل على تقديم الخدمات البيطرية، وخدمات الترقيم والفحص لعدَّة أمراض فيروسية وبكتيرية وطفيلية.

وأضاف: آلية الفحص تعتمد على البيانات التي تُستلم من نادي الإبل عن المشاركين، ويتم التنسيق معهم يوميّاً لزيارة مواقع الملاك قبل موعد دخولهم للمنافسات بيوم، والكشف عنها، وترقيمها في مقارّها، كما يجري التأكُّد من بياناتها في اليوم التالي عند قدومها للمهرجان، وفحصها مرَّة أخرى لمطابقة البيانات.

وذكر "قاسم" أنَّ طريقة الترقيم تعتمد على إصدار رقم إلكتروني للإبل من بوابة الوزارة، وحقن الرقبة بشريحة إلكترونية تحمل الرقم الإلكتروني، ثم زراعة الشريحة الإلكترونية بحجم حبة الأرز التي تظهر الصفات الوراثية للإبل، وبيانات المالك.

وأردف: الترقيم يسهم في استفادتها من الخدمات البيطرية كالتشخيص، والعلاج، والعمليات الجراحية، وإصدار التقارير الطبية، كما تجنبهم الغرامة المالية في حق مخالفي قرار ترقيم الإبل.

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