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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال إلى أن غادروه من باب السلسلة

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
سبق

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
11:30 AM

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال إلى أن غادروه من باب السلسلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

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