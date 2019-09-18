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رومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملَي "أرامكو"

أعربت عن دعمها وتضامنها الكامل مع السعودية قيادة وشعبًا

دانت وزارة الخارجية الرومانية بشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.


وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملَيْن للمملكة قيادة وشعبًا, مؤكدة أن هذا العدوان غير مقبول، وينتهك القانون الدولي، ويشكل تهديدًا حقيقيًّا للاستقرار الإقليمي والعالمي من جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.


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رومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملَي "أرامكو"
سبق

دانت وزارة الخارجية الرومانية بشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.


وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملَيْن للمملكة قيادة وشعبًا, مؤكدة أن هذا العدوان غير مقبول، وينتهك القانون الدولي، ويشكل تهديدًا حقيقيًّا للاستقرار الإقليمي والعالمي من جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.


18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:54 AM

رومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملَي "أرامكو"

أعربت عن دعمها وتضامنها الكامل مع السعودية قيادة وشعبًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دانت وزارة الخارجية الرومانية بشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.


وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملَيْن للمملكة قيادة وشعبًا, مؤكدة أن هذا العدوان غير مقبول، وينتهك القانون الدولي، ويشكل تهديدًا حقيقيًّا للاستقرار الإقليمي والعالمي من جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.


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