"العمري" رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية بجدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية.

و"العمري" من الكفاءات الشابة التي أثبتت نجاحها في النهوض بالمنظومة البلدية، وعَمِل لسنوات رئيسًا لبلدية ثول.