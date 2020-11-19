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"العمري" رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية بجدة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية.

و"العمري" من الكفاءات الشابة التي أثبتت نجاحها في النهوض بالمنظومة البلدية، وعَمِل لسنوات رئيسًا لبلدية ثول.

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"العمري" رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية بجدة
سبق

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية.

و"العمري" من الكفاءات الشابة التي أثبتت نجاحها في النهوض بالمنظومة البلدية، وعَمِل لسنوات رئيسًا لبلدية ثول.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:53 PM

"العمري" رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بتكليف سامي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية ذهبان الفرعية.

و"العمري" من الكفاءات الشابة التي أثبتت نجاحها في النهوض بالمنظومة البلدية، وعَمِل لسنوات رئيسًا لبلدية ثول.

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