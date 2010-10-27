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"شدا الباحة" تشتكي تجمع المياه بطريقهم الوحيد.. و"النقل": ستنتهي قريباً

في ردّ مدير فرع الوزارة بالمنطقة على شكوى المواطنين عبر "سبق "

أكد مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أنه تم تعميد المقاول في شدا الأسفل بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع، مؤكداً عدم وجود عيب هندسي أو تصميمي.

جاء ذلك في رده على شكوى المواطنين عبر "سبق" من تجمع مياه الأمطار في أحد المواقع، وقطع الطريق على الأهالي في كل مرة حتى يحضر "شيول النقل" لإزاحة المياه من الموقع.

وقال الأهالي: "نحن أهالي قرية الدهنة بشدا الأسفل تضررنا من تجمع مياه الأمطار في الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية بجبل شدا بمنطقة الباحة، حيث تم تنفيذه من الشركة المتعاقدة دون مراعاة دراسة تصريف مياه الأمطار مع الأسف، مشكلتنا لا تخفى على المسؤولين في المحافظة وفرع وزارة النقل، والتي بسبب تجمع مياه الأمطار تضررت الأرواح، وأتلفت العديد من المركبات وقطع الطريق أمامنا بشكل مستمر وخاصة هذه الأيام مع هطول الأمطار".

وأضافوا: "الخطأ في سوء التنفيذ والوادي مفتوح، لكن تنزيل المنسوب الزائد في هذه الوصلة أدى إلى تجمع المياه والحقائق واضحة، وقد تم مناقشة الموضوع مع الاستشاري المشرف على المشروع قبل التنفيذ النهائي، ولكن لم يعبر هذا الأمر، والآن ظهرت الاقتراحات بعد ظهور الخطأ في التنفيذ إما برفع المنسوب أو بتنزيل الحمايات، أو عمل خندق بجانب الجدار الممتد والمُنشأ قبل السفلتة بسنوات لتصريف المياه، مناشدين المسؤولين حل مشكلة الطريق حلاً جذرياً بدلاً من انتظار شيول الإنقاذ لنزح المياه المتجمعة".

من جانبه، أوضح المهندس "المالكي" أنه يسبق تنفيذ مشاريع وزارة النقل بجميع أنحاء المملكة مرحلة الدراسات الميدانية وتحديد مواقع منشآت التصريف، ثم يُعد التصميم المناسب متضمناً الأسس الهندسية والهيدرولوجية اللازمة، وهذا ينطبق على جميع المشاريع، وما حدث بوصلة شدا الأسفل مع هطول الأمطار ليس بسبب عيب هندسي أو تصميمي؛ فقد تم التنفيذ وفقاً للمخططات المعتمدة، وما يحدث من تجمع لمياه الأمطار هو بطول (100) متر تم تنفيذ الإنشاء المناسب لعبور المياه لخدمة المزارع على جانبي الطريق وتم تعميد المقاول بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع القائمة بإذن الله، واعداً بالبدء في التنفيذ في القريب العاجل وإنهاء مشكلة تجمع المياه.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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"شدا الباحة" تشتكي تجمع المياه بطريقهم الوحيد.. و"النقل": ستنتهي قريباً
سبق

أكد مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أنه تم تعميد المقاول في شدا الأسفل بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع، مؤكداً عدم وجود عيب هندسي أو تصميمي.

جاء ذلك في رده على شكوى المواطنين عبر "سبق" من تجمع مياه الأمطار في أحد المواقع، وقطع الطريق على الأهالي في كل مرة حتى يحضر "شيول النقل" لإزاحة المياه من الموقع.

وقال الأهالي: "نحن أهالي قرية الدهنة بشدا الأسفل تضررنا من تجمع مياه الأمطار في الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية بجبل شدا بمنطقة الباحة، حيث تم تنفيذه من الشركة المتعاقدة دون مراعاة دراسة تصريف مياه الأمطار مع الأسف، مشكلتنا لا تخفى على المسؤولين في المحافظة وفرع وزارة النقل، والتي بسبب تجمع مياه الأمطار تضررت الأرواح، وأتلفت العديد من المركبات وقطع الطريق أمامنا بشكل مستمر وخاصة هذه الأيام مع هطول الأمطار".

وأضافوا: "الخطأ في سوء التنفيذ والوادي مفتوح، لكن تنزيل المنسوب الزائد في هذه الوصلة أدى إلى تجمع المياه والحقائق واضحة، وقد تم مناقشة الموضوع مع الاستشاري المشرف على المشروع قبل التنفيذ النهائي، ولكن لم يعبر هذا الأمر، والآن ظهرت الاقتراحات بعد ظهور الخطأ في التنفيذ إما برفع المنسوب أو بتنزيل الحمايات، أو عمل خندق بجانب الجدار الممتد والمُنشأ قبل السفلتة بسنوات لتصريف المياه، مناشدين المسؤولين حل مشكلة الطريق حلاً جذرياً بدلاً من انتظار شيول الإنقاذ لنزح المياه المتجمعة".

من جانبه، أوضح المهندس "المالكي" أنه يسبق تنفيذ مشاريع وزارة النقل بجميع أنحاء المملكة مرحلة الدراسات الميدانية وتحديد مواقع منشآت التصريف، ثم يُعد التصميم المناسب متضمناً الأسس الهندسية والهيدرولوجية اللازمة، وهذا ينطبق على جميع المشاريع، وما حدث بوصلة شدا الأسفل مع هطول الأمطار ليس بسبب عيب هندسي أو تصميمي؛ فقد تم التنفيذ وفقاً للمخططات المعتمدة، وما يحدث من تجمع لمياه الأمطار هو بطول (100) متر تم تنفيذ الإنشاء المناسب لعبور المياه لخدمة المزارع على جانبي الطريق وتم تعميد المقاول بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع القائمة بإذن الله، واعداً بالبدء في التنفيذ في القريب العاجل وإنهاء مشكلة تجمع المياه.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
04:03 PM

"شدا الباحة" تشتكي تجمع المياه بطريقهم الوحيد.. و"النقل": ستنتهي قريباً

في ردّ مدير فرع الوزارة بالمنطقة على شكوى المواطنين عبر "سبق "

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أكد مدير فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أنه تم تعميد المقاول في شدا الأسفل بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع، مؤكداً عدم وجود عيب هندسي أو تصميمي.

جاء ذلك في رده على شكوى المواطنين عبر "سبق" من تجمع مياه الأمطار في أحد المواقع، وقطع الطريق على الأهالي في كل مرة حتى يحضر "شيول النقل" لإزاحة المياه من الموقع.

وقال الأهالي: "نحن أهالي قرية الدهنة بشدا الأسفل تضررنا من تجمع مياه الأمطار في الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية بجبل شدا بمنطقة الباحة، حيث تم تنفيذه من الشركة المتعاقدة دون مراعاة دراسة تصريف مياه الأمطار مع الأسف، مشكلتنا لا تخفى على المسؤولين في المحافظة وفرع وزارة النقل، والتي بسبب تجمع مياه الأمطار تضررت الأرواح، وأتلفت العديد من المركبات وقطع الطريق أمامنا بشكل مستمر وخاصة هذه الأيام مع هطول الأمطار".

وأضافوا: "الخطأ في سوء التنفيذ والوادي مفتوح، لكن تنزيل المنسوب الزائد في هذه الوصلة أدى إلى تجمع المياه والحقائق واضحة، وقد تم مناقشة الموضوع مع الاستشاري المشرف على المشروع قبل التنفيذ النهائي، ولكن لم يعبر هذا الأمر، والآن ظهرت الاقتراحات بعد ظهور الخطأ في التنفيذ إما برفع المنسوب أو بتنزيل الحمايات، أو عمل خندق بجانب الجدار الممتد والمُنشأ قبل السفلتة بسنوات لتصريف المياه، مناشدين المسؤولين حل مشكلة الطريق حلاً جذرياً بدلاً من انتظار شيول الإنقاذ لنزح المياه المتجمعة".

من جانبه، أوضح المهندس "المالكي" أنه يسبق تنفيذ مشاريع وزارة النقل بجميع أنحاء المملكة مرحلة الدراسات الميدانية وتحديد مواقع منشآت التصريف، ثم يُعد التصميم المناسب متضمناً الأسس الهندسية والهيدرولوجية اللازمة، وهذا ينطبق على جميع المشاريع، وما حدث بوصلة شدا الأسفل مع هطول الأمطار ليس بسبب عيب هندسي أو تصميمي؛ فقد تم التنفيذ وفقاً للمخططات المعتمدة، وما يحدث من تجمع لمياه الأمطار هو بطول (100) متر تم تنفيذ الإنشاء المناسب لعبور المياه لخدمة المزارع على جانبي الطريق وتم تعميد المقاول بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع القائمة بإذن الله، واعداً بالبدء في التنفيذ في القريب العاجل وإنهاء مشكلة تجمع المياه.

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