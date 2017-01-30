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"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق فعاليات "واجهة عسير البحرية"

تتضمن مهرجان تسوّق وعروضًا بحرية ومسرحًا مفتوحًا وحفلات غنائية

تُواصل الجهات المنظمة لفعاليات الواجهة البحرية بالحريضة في منطقة عسير، جهودها التنظيمية لانطلاق أكبر فعالية تشهدها الواجهة منذ افتتاحها.

وتعتبر واجهة عسير البحرية ثروة كبيرة ومشروعًا من أهم المشاريع التي نفّذتها الدولة مؤخرًا، والتي تشهد توافدًا من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها.

وستكون الفعالية الرئيسية التي ستشهدها نهاية هذا الأسبوع هي الأكبر؛ حيث تم توفير مجموعة من اليخوت الكبيرة وعدد من القوارب البحرية، إضافة إلى فعاليات الدبابات البحرية، وعروض البحر، والمسرح المفتوح، والحفلات الغنائية، ومهرجان التسوق.

وتعمل بلدية الساحل على تهيئة الواجهة البحرية بصورة مستمرة؛ حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة؛ بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقع الواجهة التي دشنها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على مساحة تُقدر بـ2.4 مليون متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء وخدمات مساندة لكل ما يحتاجه الزائر.

وثمّن أمير منطقة عسير الجهودَ التي بُذلت خلال العمل المتواصل بالواجهة، حتى خروجها بالمظهر الذي يليق بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، بتوجيهات القيادة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق فعاليات "واجهة عسير البحرية"
سبق

تُواصل الجهات المنظمة لفعاليات الواجهة البحرية بالحريضة في منطقة عسير، جهودها التنظيمية لانطلاق أكبر فعالية تشهدها الواجهة منذ افتتاحها.

وتعتبر واجهة عسير البحرية ثروة كبيرة ومشروعًا من أهم المشاريع التي نفّذتها الدولة مؤخرًا، والتي تشهد توافدًا من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها.

وستكون الفعالية الرئيسية التي ستشهدها نهاية هذا الأسبوع هي الأكبر؛ حيث تم توفير مجموعة من اليخوت الكبيرة وعدد من القوارب البحرية، إضافة إلى فعاليات الدبابات البحرية، وعروض البحر، والمسرح المفتوح، والحفلات الغنائية، ومهرجان التسوق.

وتعمل بلدية الساحل على تهيئة الواجهة البحرية بصورة مستمرة؛ حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة؛ بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقع الواجهة التي دشنها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على مساحة تُقدر بـ2.4 مليون متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء وخدمات مساندة لكل ما يحتاجه الزائر.

وثمّن أمير منطقة عسير الجهودَ التي بُذلت خلال العمل المتواصل بالواجهة، حتى خروجها بالمظهر الذي يليق بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، بتوجيهات القيادة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
06:34 PM

الاستعدادات تتواصل قبل انطلاق فعاليات "واجهة عسير البحرية"

تتضمن مهرجان تسوّق وعروضًا بحرية ومسرحًا مفتوحًا وحفلات غنائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تُواصل الجهات المنظمة لفعاليات الواجهة البحرية بالحريضة في منطقة عسير، جهودها التنظيمية لانطلاق أكبر فعالية تشهدها الواجهة منذ افتتاحها.

وتعتبر واجهة عسير البحرية ثروة كبيرة ومشروعًا من أهم المشاريع التي نفّذتها الدولة مؤخرًا، والتي تشهد توافدًا من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجوائها والفعاليات المقامة بها.

وستكون الفعالية الرئيسية التي ستشهدها نهاية هذا الأسبوع هي الأكبر؛ حيث تم توفير مجموعة من اليخوت الكبيرة وعدد من القوارب البحرية، إضافة إلى فعاليات الدبابات البحرية، وعروض البحر، والمسرح المفتوح، والحفلات الغنائية، ومهرجان التسوق.

وتعمل بلدية الساحل على تهيئة الواجهة البحرية بصورة مستمرة؛ حيث يتم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار وأعمال النظافة العامة للواجهة؛ بما يسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة لأعمال التعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقع الواجهة التي دشنها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، على مساحة تُقدر بـ2.4 مليون متر مربع، وتحتوي على مسطحات خضراء وخدمات مساندة لكل ما يحتاجه الزائر.

وثمّن أمير منطقة عسير الجهودَ التي بُذلت خلال العمل المتواصل بالواجهة، حتى خروجها بالمظهر الذي يليق بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، بتوجيهات القيادة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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