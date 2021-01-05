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بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية

بزعم انتهاك قوانين البيئة البحرية

نشر التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو تُظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تحتجز ناقلة نفط تحمل علَم كوريا الجنوبية وترافقها في الخليج العربي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها كانت متوجهة صوب كوريا الجنوبية، وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول، وكانت تُقل بحارة من كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والفيتنام، وميانمار".

وزعمت إيران أنه تم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان"، بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.

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بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية
سبق

نشر التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو تُظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تحتجز ناقلة نفط تحمل علَم كوريا الجنوبية وترافقها في الخليج العربي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها كانت متوجهة صوب كوريا الجنوبية، وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول، وكانت تُقل بحارة من كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والفيتنام، وميانمار".

وزعمت إيران أنه تم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان"، بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
11:37 AM

بالفيديو.. لحظة احتجاز قوات إيرانية لناقلة ترفع علَم كوريا الجنوبية

بزعم انتهاك قوانين البيئة البحرية

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
736

نشر التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو تُظهر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تحتجز ناقلة نفط تحمل علَم كوريا الجنوبية وترافقها في الخليج العربي.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة التي احتجزها كانت متوجهة صوب كوريا الجنوبية، وتحمل 7200 ألف ليتر إيثانول، وكانت تُقل بحارة من كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، والفيتنام، وميانمار".

وزعمت إيران أنه تم احتجاز السفينة بطلب من مؤسسة الموانئ والملاحة الإيرانية، وبحكم من محكمة محافظة "هرمزغان"، بتهمة انتهاك قوانين البيئة البحرية.

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