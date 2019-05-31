تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر لـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.