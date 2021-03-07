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عبر "معين".. أكثر من 696 ألف مستفيد من "خدمة قضاياي"

جاءت بما يتواكب مع متطلبات العمل ويسهل خدمة المستفيدين

قدّمت "خدمة قضاياي" بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

تأتي الخدمة استمرارًا للخدمات القضائية الرقمية التي تمكّن أطراف الدعاوى من متابعة مسار الدعوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، إضافة إلى تمكين أطراف الدعوى وممثليهم بعرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، والاطلاع على البيانات القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يُذكر أن خدمات منصة معين الرقمية تأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الهادفة إلى التحول الرقمي المتكامل، بما يتواكب مع متطلبات العمل، ويسهل خدمة المستفيدين من خلال إجراءات واضحة وميسرة.

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عبر "معين".. أكثر من 696 ألف مستفيد من "خدمة قضاياي"
سبق

قدّمت "خدمة قضاياي" بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

تأتي الخدمة استمرارًا للخدمات القضائية الرقمية التي تمكّن أطراف الدعاوى من متابعة مسار الدعوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، إضافة إلى تمكين أطراف الدعوى وممثليهم بعرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، والاطلاع على البيانات القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يُذكر أن خدمات منصة معين الرقمية تأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الهادفة إلى التحول الرقمي المتكامل، بما يتواكب مع متطلبات العمل، ويسهل خدمة المستفيدين من خلال إجراءات واضحة وميسرة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:14 PM

عبر "معين".. أكثر من 696 ألف مستفيد من "خدمة قضاياي"

جاءت بما يتواكب مع متطلبات العمل ويسهل خدمة المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت "خدمة قضاياي" بديوان المظالم خدماتها لأكثر من 696 ألف مستفيد عبر منصة معين الرقمية.

تأتي الخدمة استمرارًا للخدمات القضائية الرقمية التي تمكّن أطراف الدعاوى من متابعة مسار الدعوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، إضافة إلى تمكين أطراف الدعوى وممثليهم بعرض بيانات جميع الدعاوى الخاصة بهم وتفاصيلها إلكترونيًا، والاطلاع على البيانات القضائية وتفاصيلها دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

يُذكر أن خدمات منصة معين الرقمية تأتي ضمن مستهدفات الخطة الإستراتيجية وفق رؤى وتوجهات ديوان المظالم الهادفة إلى التحول الرقمي المتكامل، بما يتواكب مع متطلبات العمل، ويسهل خدمة المستفيدين من خلال إجراءات واضحة وميسرة.

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