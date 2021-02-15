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"السواط" لمنسوبي "غامد الزناد": اعملوا على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للنهوض بالمحافظة تنموياً

تفقد عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها ضمن نطاق خدمات البلدية

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ميدانيًا على عدد من المشاريع البلدية التي يجري تنفيذها ضمن نطاق خدمات بلدية غامد الزناد، واطلع على سير الأعمال، ونسب إنجاز المشاريع والخدمات والمرافق البلدية في المحافظة والقرى التابعة لها .

وقام الدكتور "السواط" بجولات ميدانية على بعض المشاريع البلدية ومنها مشروع توسعة وازدواجية مدخل المحافظة؛ الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا. كما وقف ميدانياً على موقع تنفيذ حديقة الحمراء الجديدة.

ودشن خلال الزيارة حديقة بطاط، ومشروع مسرح ومرافق البلدية، وقام بافتتاح مراحل تطوير مبنى البلدية، كما وضع حجر الأساس لمشروع توسعة وسفلتة طريق الحشو، وتوسعة وسفلتة طريق رحاضة، وطريق الحمراء. وهي من الطرق الرئيسة والشريانية بالمحافظة .

وعقد أمين منطقة الباحة اجتماعًا مفتوحًا مع أعضاء المجلس البلدي؛ وعدد من مشائخ القبائل؛ وأهالي المحافظة، واستمع لاحتياجاتهم ومطالبهم من المشاريع والخدمات البلدية، وشهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة غامد الزناد والغرفة التجارية بالمخواة، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمركز الإعلامي بالمحافظة، وتخلل الزيارة زيارة محافظ محافظة غامد الزناد نايف جمعان دايس الغامدي .

وفي نهاية زيارته، حث الدكتور "السواط " المسؤولين المختصين بالبلدية على مضاعفة الجهود والعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للنهوض بالمحافظة تنمويًا.

وأوضح أمين منطقة الباحة أن تلك الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الوقوف المباشر على سير المشاريع البلدية ومتابعة الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات بالمنطقة في أداء أعمالها، وشدد أمين المنطقة على سرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها، والحرص على تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية.

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"السواط" لمنسوبي "غامد الزناد": اعملوا على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للنهوض بالمحافظة تنموياً
سبق

وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ميدانيًا على عدد من المشاريع البلدية التي يجري تنفيذها ضمن نطاق خدمات بلدية غامد الزناد، واطلع على سير الأعمال، ونسب إنجاز المشاريع والخدمات والمرافق البلدية في المحافظة والقرى التابعة لها .

وقام الدكتور "السواط" بجولات ميدانية على بعض المشاريع البلدية ومنها مشروع توسعة وازدواجية مدخل المحافظة؛ الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا. كما وقف ميدانياً على موقع تنفيذ حديقة الحمراء الجديدة.

ودشن خلال الزيارة حديقة بطاط، ومشروع مسرح ومرافق البلدية، وقام بافتتاح مراحل تطوير مبنى البلدية، كما وضع حجر الأساس لمشروع توسعة وسفلتة طريق الحشو، وتوسعة وسفلتة طريق رحاضة، وطريق الحمراء. وهي من الطرق الرئيسة والشريانية بالمحافظة .

وعقد أمين منطقة الباحة اجتماعًا مفتوحًا مع أعضاء المجلس البلدي؛ وعدد من مشائخ القبائل؛ وأهالي المحافظة، واستمع لاحتياجاتهم ومطالبهم من المشاريع والخدمات البلدية، وشهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة غامد الزناد والغرفة التجارية بالمخواة، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمركز الإعلامي بالمحافظة، وتخلل الزيارة زيارة محافظ محافظة غامد الزناد نايف جمعان دايس الغامدي .

وفي نهاية زيارته، حث الدكتور "السواط " المسؤولين المختصين بالبلدية على مضاعفة الجهود والعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للنهوض بالمحافظة تنمويًا.

وأوضح أمين منطقة الباحة أن تلك الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الوقوف المباشر على سير المشاريع البلدية ومتابعة الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات بالمنطقة في أداء أعمالها، وشدد أمين المنطقة على سرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها، والحرص على تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:33 PM

"السواط" لمنسوبي "غامد الزناد": اعملوا على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للنهوض بالمحافظة تنموياً

تفقد عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها ضمن نطاق خدمات البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ميدانيًا على عدد من المشاريع البلدية التي يجري تنفيذها ضمن نطاق خدمات بلدية غامد الزناد، واطلع على سير الأعمال، ونسب إنجاز المشاريع والخدمات والمرافق البلدية في المحافظة والقرى التابعة لها .

وقام الدكتور "السواط" بجولات ميدانية على بعض المشاريع البلدية ومنها مشروع توسعة وازدواجية مدخل المحافظة؛ الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا. كما وقف ميدانياً على موقع تنفيذ حديقة الحمراء الجديدة.

ودشن خلال الزيارة حديقة بطاط، ومشروع مسرح ومرافق البلدية، وقام بافتتاح مراحل تطوير مبنى البلدية، كما وضع حجر الأساس لمشروع توسعة وسفلتة طريق الحشو، وتوسعة وسفلتة طريق رحاضة، وطريق الحمراء. وهي من الطرق الرئيسة والشريانية بالمحافظة .

وعقد أمين منطقة الباحة اجتماعًا مفتوحًا مع أعضاء المجلس البلدي؛ وعدد من مشائخ القبائل؛ وأهالي المحافظة، واستمع لاحتياجاتهم ومطالبهم من المشاريع والخدمات البلدية، وشهد توقيع مذكرات تعاون بين بلدية محافظة غامد الزناد والغرفة التجارية بالمخواة، ولجنة التنمية الاجتماعية، والمركز الإعلامي بالمحافظة، وتخلل الزيارة زيارة محافظ محافظة غامد الزناد نايف جمعان دايس الغامدي .

وفي نهاية زيارته، حث الدكتور "السواط " المسؤولين المختصين بالبلدية على مضاعفة الجهود والعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للنهوض بالمحافظة تنمويًا.

وأوضح أمين منطقة الباحة أن تلك الزيارات تأتي وفقاً لتوجيهات أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، والتي تهدف إلى الوقوف المباشر على سير المشاريع البلدية ومتابعة الخدمات المقدمة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديات بالمنطقة في أداء أعمالها، وشدد أمين المنطقة على سرعة إنجاز المشاريع الجاري تنفيذها، والحرص على تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات البلدية.

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