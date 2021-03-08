لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.

وأكدت اللجنة في قرارها اليوم أنه "ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة".