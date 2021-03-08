أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.
وأكدت اللجنة في قرارها اليوم أنه "ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة".
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.
وأكدت اللجنة في قرارها اليوم أنه "ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة".
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.
لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.
وأكدت اللجنة في قرارها اليوم أنه "ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة".