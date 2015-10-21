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أمانة الطائف تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق

للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية

نفذت "إدارة الرقابة البلدية" بأمانة محافظة الطائف أكثر من 100 جولة على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق، خلال خمسة أيام ماضية، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأوضحت أمانة محافظة الطائف في بيانٍ لـ "سبق" أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها "إدارة الرقابة البلدية" بلغت أكثر من 100 جولة تفتيشية، وذلك خلال خمسة أيام، ومازالت مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وكذلك المحافظات المرتبطة بأمانة الطائف.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940 .

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أمانة الطائف تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق
سبق

نفذت "إدارة الرقابة البلدية" بأمانة محافظة الطائف أكثر من 100 جولة على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق، خلال خمسة أيام ماضية، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأوضحت أمانة محافظة الطائف في بيانٍ لـ "سبق" أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها "إدارة الرقابة البلدية" بلغت أكثر من 100 جولة تفتيشية، وذلك خلال خمسة أيام، ومازالت مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وكذلك المحافظات المرتبطة بأمانة الطائف.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940 .

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:42 PM

أمانة الطائف تنفذ أكثر من 100 جولة رقابية على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق

للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية

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فهد العتيبي - الطائف
0
373

نفذت "إدارة الرقابة البلدية" بأمانة محافظة الطائف أكثر من 100 جولة على المحال الغذائية والمطاعم والأسواق، خلال خمسة أيام ماضية، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأوضحت أمانة محافظة الطائف في بيانٍ لـ "سبق" أن عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها "إدارة الرقابة البلدية" بلغت أكثر من 100 جولة تفتيشية، وذلك خلال خمسة أيام، ومازالت مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، إلى جانب تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وكذلك المحافظات المرتبطة بأمانة الطائف.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تخص الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية عبر مركز البلاغات الموحد بلدي 940 .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

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