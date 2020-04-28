شركة عبدالله العثيم تشيد بقرار السماح بفتح الأنشطة للمجمعات التجارية والمولات

المدير التنفيذي: نعقم المولات بشكل يومي طوال فترة توقف النشاط ونكشف على العاملين

ثمن المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار محمد بن عبدالله العثيم الجهود والإجراءات الاحترازية الدقيقة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين " حفظهما الله " لمواجهة جائحة "كورونا" والحد من تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والتجارية, وما صاحب ذلك من إجراءات ساهمت في الكشف عن الفيروس ومحاصرة انتشاره.

وتحدث العثيم عن استعدادات مجمعات شركة عبدالله العثيم والتي تشمل العثيم مول (الربوة – خريص) بالرياض والعثيم مول (الدمام – الإحساء – بريدة – عنيزة) وجراند مول بحائل وعرعر مول بعد القرار الملكي المبارك بالسماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية من بينها المراكز التجارية والمولات اعتباراً من اليوم الأربعاء وفق الإجراءات والضوابط المطلوبة.

وبين العثيم أن جميع المولات يتم تعقيمها بشكل يومي طوال فترة توقف النشاط, فضلاً عن الكشف المستمر على جميع العاملين.

وأكد العثيم الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات التي أعلنتها الجهات الحكومية المختصة, فضلاً عن الالتزام بالشروط الإضافية الخاصة بالمولات, إضافة إلى توفير لافتات توضيحية بكل المولات لضمان فهم التدابير والإجراءات الاحترازية وأهمية التقيد بها.