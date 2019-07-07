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"القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض .

وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر .

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"القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض .

وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر .

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
09:53 PM

"القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,099

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض .

وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر .

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,725
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,541
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,872
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31.1 مليار ..

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