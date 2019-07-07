"القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض .

وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر .