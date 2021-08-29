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بحضور الفضلي.. أمير الجوف يدشّن 14 مشروعاً بيئياً ومائياً بـ 256 مليون ريال

شهد توقيع اتفاقيتين لتنمية الزراعة والغطاء النباتي.. بحث مشروعات الوزارة بالمنطقة

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 14 مشروعاً بيئياً ومائياً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 256.5 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير الجوف الدكتور محمد بن أحمد السناني، ووكلاء الإمارة.

وتضمّنت المشروعات التي افتتحها "سد المرير، وحفر 30 بئراً في مواقع متفرقة بالمنطقة، وإنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمدينة سكاكا، واستكمال تنفيذ شبكات مياه دومة الجندل المرحلة 2، وتوريد وتركيب مضخات مياه ومولدات كهربائية لمشروع مياه بسيطاء المركزي، واستكمال تنفيذ شبكات مياه سكاكا – المرحلة السادسة، وتوسيع مشاريع المياه بسكاكا وقارا واللقائط، وتنفيذ خزان عالٍ سعة 900م3 وملحقاته بمدينة سكاكا "خزان مياه الجوف"، واستكمال إنشاء خطوط ناقلة واستبدال القديمة لبعض أحياء سكاكا "قارا، الطوير"، استكمال تنفيذ شبكات المياه بصوير وهديب، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بسكاكا والقريات "عقد رقم2" ، ومشروع ربط القرى بخط مياه بسيطاء - القريات الرئيس.

ووضع حجر الأساس لمشاريع موارد البادية (التمريات، الشويحطية، الحصان)، ومشروع حفر 6 آبار في حقل مياه بسيطاء.

ونوّه الأمير فيصل بن نواف، بجهود وأعمال وزارة البيئة وما تقدمه من مشروعات لخدمة إنسان المنطقة والمملكة بشكل عام.

كما اجتمع أمير المنطقة مع وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحث معه مشروعات وخدمات الوزارة في الجوف، حيث تم استعراض مجمل المشاريع التي تنفّذها الوزارة في المنطقة والاحتياجات المستقبلية.

وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة، عن شكره لأمير منطقة الجوف، على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المياه، والخدمات البيئية والزراعية في المنطقة بشكل عام، مبيناً أن المشروعات التي دشّنها ستخدم مدن ومحافظات سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها، حيث تأتي لتعزيز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية إلى المستفيدين، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

بعد ذلك شهد توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومثلها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري، وجامعة الجوف، ومثلها وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، وتهدف الاتفاقية للتعاون في المجالات العلمية والبحثية، ولتطوير الزراعة وإنتاج الزيتون خاصة.

كما شهد توقيع اتفاقية أخرى بين الوزارة، ومثلها مدير فرعها بالمنطقة، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومثلها المدير العام للتطوير والسياحة المهندس فيصل التويجري، وتهدف الاتفاقية للتعاون البيئي في المجالات العلمية والبحثية وتنمية الغطاء النباتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بحضور الفضلي.. أمير الجوف يدشّن 14 مشروعاً بيئياً ومائياً بـ 256 مليون ريال
سبق

دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 14 مشروعاً بيئياً ومائياً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 256.5 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير الجوف الدكتور محمد بن أحمد السناني، ووكلاء الإمارة.

وتضمّنت المشروعات التي افتتحها "سد المرير، وحفر 30 بئراً في مواقع متفرقة بالمنطقة، وإنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمدينة سكاكا، واستكمال تنفيذ شبكات مياه دومة الجندل المرحلة 2، وتوريد وتركيب مضخات مياه ومولدات كهربائية لمشروع مياه بسيطاء المركزي، واستكمال تنفيذ شبكات مياه سكاكا – المرحلة السادسة، وتوسيع مشاريع المياه بسكاكا وقارا واللقائط، وتنفيذ خزان عالٍ سعة 900م3 وملحقاته بمدينة سكاكا "خزان مياه الجوف"، واستكمال إنشاء خطوط ناقلة واستبدال القديمة لبعض أحياء سكاكا "قارا، الطوير"، استكمال تنفيذ شبكات المياه بصوير وهديب، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بسكاكا والقريات "عقد رقم2" ، ومشروع ربط القرى بخط مياه بسيطاء - القريات الرئيس.

ووضع حجر الأساس لمشاريع موارد البادية (التمريات، الشويحطية، الحصان)، ومشروع حفر 6 آبار في حقل مياه بسيطاء.

ونوّه الأمير فيصل بن نواف، بجهود وأعمال وزارة البيئة وما تقدمه من مشروعات لخدمة إنسان المنطقة والمملكة بشكل عام.

كما اجتمع أمير المنطقة مع وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحث معه مشروعات وخدمات الوزارة في الجوف، حيث تم استعراض مجمل المشاريع التي تنفّذها الوزارة في المنطقة والاحتياجات المستقبلية.

وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة، عن شكره لأمير منطقة الجوف، على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المياه، والخدمات البيئية والزراعية في المنطقة بشكل عام، مبيناً أن المشروعات التي دشّنها ستخدم مدن ومحافظات سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها، حيث تأتي لتعزيز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية إلى المستفيدين، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

بعد ذلك شهد توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومثلها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري، وجامعة الجوف، ومثلها وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، وتهدف الاتفاقية للتعاون في المجالات العلمية والبحثية، ولتطوير الزراعة وإنتاج الزيتون خاصة.

كما شهد توقيع اتفاقية أخرى بين الوزارة، ومثلها مدير فرعها بالمنطقة، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومثلها المدير العام للتطوير والسياحة المهندس فيصل التويجري، وتهدف الاتفاقية للتعاون البيئي في المجالات العلمية والبحثية وتنمية الغطاء النباتي.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
11:33 AM

بحضور الفضلي.. أمير الجوف يدشّن 14 مشروعاً بيئياً ومائياً بـ 256 مليون ريال

شهد توقيع اتفاقيتين لتنمية الزراعة والغطاء النباتي.. بحث مشروعات الوزارة بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، 14 مشروعاً بيئياً ومائياً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 256.5 مليون ريال.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير الجوف الدكتور محمد بن أحمد السناني، ووكلاء الإمارة.

وتضمّنت المشروعات التي افتتحها "سد المرير، وحفر 30 بئراً في مواقع متفرقة بالمنطقة، وإنشاء مبنى المديرية العامة للمياه بمدينة سكاكا، واستكمال تنفيذ شبكات مياه دومة الجندل المرحلة 2، وتوريد وتركيب مضخات مياه ومولدات كهربائية لمشروع مياه بسيطاء المركزي، واستكمال تنفيذ شبكات مياه سكاكا – المرحلة السادسة، وتوسيع مشاريع المياه بسكاكا وقارا واللقائط، وتنفيذ خزان عالٍ سعة 900م3 وملحقاته بمدينة سكاكا "خزان مياه الجوف"، واستكمال إنشاء خطوط ناقلة واستبدال القديمة لبعض أحياء سكاكا "قارا، الطوير"، استكمال تنفيذ شبكات المياه بصوير وهديب، وتنفيذ التوصيلات المنزلية لشبكات الصرف الصحي بسكاكا والقريات "عقد رقم2" ، ومشروع ربط القرى بخط مياه بسيطاء - القريات الرئيس.

ووضع حجر الأساس لمشاريع موارد البادية (التمريات، الشويحطية، الحصان)، ومشروع حفر 6 آبار في حقل مياه بسيطاء.

ونوّه الأمير فيصل بن نواف، بجهود وأعمال وزارة البيئة وما تقدمه من مشروعات لخدمة إنسان المنطقة والمملكة بشكل عام.

كما اجتمع أمير المنطقة مع وزير البيئة والمياه والزراعة، وبحث معه مشروعات وخدمات الوزارة في الجوف، حيث تم استعراض مجمل المشاريع التي تنفّذها الوزارة في المنطقة والاحتياجات المستقبلية.

وأعرب وزير البيئة والمياه والزراعة، عن شكره لأمير منطقة الجوف، على اهتمامه ومتابعته لمشروعات المياه، والخدمات البيئية والزراعية في المنطقة بشكل عام، مبيناً أن المشروعات التي دشّنها ستخدم مدن ومحافظات سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها، حيث تأتي لتعزيز إيصال مياه الشرب والخدمات البيئية إلى المستفيدين، كما ستسهم في دعم الاستدامة المائية والبيئية بالمنطقة، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.

بعد ذلك شهد توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومثلها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبد الله بن أحمد الأحمري، وجامعة الجوف، ومثلها وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، وتهدف الاتفاقية للتعاون في المجالات العلمية والبحثية، ولتطوير الزراعة وإنتاج الزيتون خاصة.

كما شهد توقيع اتفاقية أخرى بين الوزارة، ومثلها مدير فرعها بالمنطقة، ومحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ومثلها المدير العام للتطوير والسياحة المهندس فيصل التويجري، وتهدف الاتفاقية للتعاون البيئي في المجالات العلمية والبحثية وتنمية الغطاء النباتي.

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