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"بيتي مارتينيز" لجماهير "النصر" : متشوق لرؤيتكم في الملعب من جديد

أعرب محترف نادي النصر الحالي ، اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن رغبته في العودة لصفوف الفريق من جديد.

وكتب اللاعب النصراوي رسالة وجهها لجماهير فريقه قال فيها : "تحية لكل محبي النصر. التعافي يسير. حسب التوقعات. سأراكم جميعًا قريبًا. أنا متشوق جدًا لأكون قادرًا على ارتداء قميص الفريق مرة أخرى. افتقدكم !!!".

وتعرض اللاعب لإصابة في الركبة في مارس الماضي أثناء مباراة الفريق أمام الاتفاق وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب نحو 6 أشهر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بيتي مارتينيز" لجماهير "النصر" : متشوق لرؤيتكم في الملعب من جديد
سبق

أعرب محترف نادي النصر الحالي ، اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن رغبته في العودة لصفوف الفريق من جديد.

وكتب اللاعب النصراوي رسالة وجهها لجماهير فريقه قال فيها : "تحية لكل محبي النصر. التعافي يسير. حسب التوقعات. سأراكم جميعًا قريبًا. أنا متشوق جدًا لأكون قادرًا على ارتداء قميص الفريق مرة أخرى. افتقدكم !!!".

وتعرض اللاعب لإصابة في الركبة في مارس الماضي أثناء مباراة الفريق أمام الاتفاق وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب نحو 6 أشهر.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
11:34 PM

"بيتي مارتينيز" لجماهير "النصر" : متشوق لرؤيتكم في الملعب من جديد

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محمد السيّد - الرياض
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أعرب محترف نادي النصر الحالي ، اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن رغبته في العودة لصفوف الفريق من جديد.

وكتب اللاعب النصراوي رسالة وجهها لجماهير فريقه قال فيها : "تحية لكل محبي النصر. التعافي يسير. حسب التوقعات. سأراكم جميعًا قريبًا. أنا متشوق جدًا لأكون قادرًا على ارتداء قميص الفريق مرة أخرى. افتقدكم !!!".

وتعرض اللاعب لإصابة في الركبة في مارس الماضي أثناء مباراة الفريق أمام الاتفاق وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب نحو 6 أشهر.

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