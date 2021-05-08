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"مدني جازان" يُبطل مفعول لغم أرضي جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

قال: دون حدوث أي إصابات أو أضرار وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذه الحالات

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تَلَقّى اليوم السبت، بلاغًا عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار -ولله الحمد- وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

مديرية الدفاع المدني منطقة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يُبطل مفعول لغم أرضي جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تَلَقّى اليوم السبت، بلاغًا عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار -ولله الحمد- وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
09:37 PM

"مدني جازان" يُبطل مفعول لغم أرضي جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية

قال: دون حدوث أي إصابات أو أضرار وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذه الحالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تَلَقّى اليوم السبت، بلاغًا عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار -ولله الحمد- وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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