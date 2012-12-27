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مقتل اثنين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا

طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت سيارتهما

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الهوية سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي دير الزور بـ #سوريا ما أسفر عن مقتل اثنين من تلك الميليشيات، طبقاً لـ"#العين_الإخبارية".

الحرس الثوري الإيراني طائرة مسيرة

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل اثنين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا
سبق

استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الهوية سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي دير الزور بـ #سوريا ما أسفر عن مقتل اثنين من تلك الميليشيات، طبقاً لـ"#العين_الإخبارية".

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
05:47 PM

مقتل اثنين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا

طائرة مسيرة مجهولة الهوية استهدفت سيارتهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدفت طائرة مسيرة مجهولة الهوية سيارة تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي دير الزور بـ #سوريا ما أسفر عن مقتل اثنين من تلك الميليشيات، طبقاً لـ"#العين_الإخبارية".

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