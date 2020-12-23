مرور الطائف يطيح بقائد مركبة عرّض حياته والآخرين للخطر

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

تمكّن مرور محافظة الطائف من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جداً، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.