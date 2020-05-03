بالصور.. أغرب القبائل: "أصحاب الأنوف العجيبة" يشوهون جميع النساء.. تعرَّف على السبب

يعيشون في شمال شرق الهند وينتجون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية

ستكمل "سبق" سلسلة تقارير "أغرب القبائل في العالم"، وتتجه إلى شبه القارة الهندية، حيث تعيش قبيلة لها شهرة واسعة في أعمال الفلاحة والزراعة. والعجيب أنهم لا يستخدمون أدوات الزراعة، لكنهم ينتجون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية!

توارثت القبيلة المقصودة التاريخ والتقاليد، ونقلتها شفويًّا من جيل إلى جيل.

إنهم شعب الأباتاني في شمال شرق الهند، وتحديدًا في وادي الزيرو. وأغرب عادات هذه القبيلة تأتي من نسائها؛ فمنذ العصور القديمة يتميزن بأنوفهن غريبة الشكل، المسدودة بأقراط كبيرة الحجم، التي لا مثيل لها في العالم.

ويبلغ عدد سكان شعب الأباتاني نحو 60 ألفًا، وعُرف عنهم شيء غريب، هو وضع أقراط الأنوف، وعلى جميع نساء القرية ارتداء هذه الأقراط الغريبة لتشويه جمالهن.

ويرجع السبب الرئيسي وراء القيام بهذا العمل إلى حماية نساء القرية من الاختطاف؛ إذ كانت نساء شعب الأباتاني يتميزن بجمال مبهر؛ وكانوا يتعرضون لهجوم من القبائل المجاورة لخطفهن؛ فأمرهن زعيم القبيلة بتشويه أنفسهن؛ فابتكرن حيلة الأقراط الكبيرة البشعة، ووشمن وجوههن بخط أفقي من الجبهة إلى طرف الأنف، ووضعن خمسة خطوط أخرى على ذقونهن. ومع مرور الزمن استمرت هذه العادة، وتحولت إلى تقليد جمالي، تقوم به نساء القبيلة لإرضاء أزواجهن، وإبراز جمالهن!



