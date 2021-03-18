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"جئت لتخفيف الصدام".. على ماذا اتفق "عون" و"الحريري"؟

رئيس الحكومة المكلف تمنّى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان

ذكر رئيس الحكومة اللبنانية المُكلّف سعد الحريري، اليوم (الخميس)، أنه اتفق على لقاء جديد الاثنين المقبل مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن تشكيل الحكومة التي يتوجب تشكيلها بأسرع وقت ممكن.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي بعد لقاء "عون" في قصر بعبدا: "اللقاء المقبل سيقدم بعض الأجوبة بشأن كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة بأسرع وسيلة ممكنة، وأن الهدف الأساسي من الحكومة المقبلة هو وقف انهيار العملة اللبنانية".

وأضاف: "أمس شاهد اللبنانيون صدامًا بيننا، واليوم جئت لتخفيف الصدام وتهدئة الأمور، والآن هناك فرصة يمكن تسفر عن شيء الاثنين".

وأعرب "الحريري" عن أمله في إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"جئت لتخفيف الصدام".. على ماذا اتفق "عون" و"الحريري"؟
سبق

ذكر رئيس الحكومة اللبنانية المُكلّف سعد الحريري، اليوم (الخميس)، أنه اتفق على لقاء جديد الاثنين المقبل مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن تشكيل الحكومة التي يتوجب تشكيلها بأسرع وقت ممكن.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي بعد لقاء "عون" في قصر بعبدا: "اللقاء المقبل سيقدم بعض الأجوبة بشأن كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة بأسرع وسيلة ممكنة، وأن الهدف الأساسي من الحكومة المقبلة هو وقف انهيار العملة اللبنانية".

وأضاف: "أمس شاهد اللبنانيون صدامًا بيننا، واليوم جئت لتخفيف الصدام وتهدئة الأمور، والآن هناك فرصة يمكن تسفر عن شيء الاثنين".

وأعرب "الحريري" عن أمله في إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
06:28 PM

"جئت لتخفيف الصدام".. على ماذا اتفق "عون" و"الحريري"؟

رئيس الحكومة المكلف تمنّى استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الحكومة اللبنانية المُكلّف سعد الحريري، اليوم (الخميس)، أنه اتفق على لقاء جديد الاثنين المقبل مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن تشكيل الحكومة التي يتوجب تشكيلها بأسرع وقت ممكن.

وقال "الحريري" في مؤتمر صحافي بعد لقاء "عون" في قصر بعبدا: "اللقاء المقبل سيقدم بعض الأجوبة بشأن كيفية الوصول إلى تشكيل حكومة بأسرع وسيلة ممكنة، وأن الهدف الأساسي من الحكومة المقبلة هو وقف انهيار العملة اللبنانية".

وأضاف: "أمس شاهد اللبنانيون صدامًا بيننا، واليوم جئت لتخفيف الصدام وتهدئة الأمور، والآن هناك فرصة يمكن تسفر عن شيء الاثنين".

وأعرب "الحريري" عن أمله في إعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

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