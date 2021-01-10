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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لدفعة يناير..  متوسط دعم الأسرة 1047 ريالاً

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليوناً

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال؛ منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكّلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلين 57%؛ موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

حساب المواطن

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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لدفعة يناير..  متوسط دعم الأسرة 1047 ريالاً
سبق

أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال؛ منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكّلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلين 57%؛ موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
12:43 PM

حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لدفعة يناير..  متوسط دعم الأسرة 1047 ريالاً

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليوناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصّص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثلاثين، 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 88 مليار ريال؛ منها 653 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني؛ أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1047 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 92%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 185 ألف مستفيد، مشكّلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني؛ إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلين 57%؛ موضحاً أن 86% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 14% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

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