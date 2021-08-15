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جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

"عسيري": الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبيها لتحقيق رؤيتها المستمدة من  2030

دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع على جامعات المملكة، والمركز 872 عالمياً في تصنيفها للعام 2021.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة، لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030 ، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول العام 1452هـ/ 2030م، وغيرها من الأهداف الطموحة.

وعدَّ دخول الجامعة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالميَّة، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات القادمة، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 (ARWU) الذي نشرت نتائجه اليوم الأحد من قبل (ShanghaiRanking Consultancy)، بعد فحص أكثر من ألفي مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل ألف جامعة في العالم.

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جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية
سبق

دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع على جامعات المملكة، والمركز 872 عالمياً في تصنيفها للعام 2021.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة، لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030 ، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول العام 1452هـ/ 2030م، وغيرها من الأهداف الطموحة.

وعدَّ دخول الجامعة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالميَّة، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات القادمة، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 (ARWU) الذي نشرت نتائجه اليوم الأحد من قبل (ShanghaiRanking Consultancy)، بعد فحص أكثر من ألفي مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل ألف جامعة في العالم.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:15 PM

جامعة الطائف تدخل تصنيف شنغهاي للمرة الأولى وتحلّ رابعة بين الجامعات السعودية

"عسيري": الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبيها لتحقيق رؤيتها المستمدة من  2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع على جامعات المملكة، والمركز 872 عالمياً في تصنيفها للعام 2021.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة، لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030 ، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول العام 1452هـ/ 2030م، وغيرها من الأهداف الطموحة.

وعدَّ دخول الجامعة ضمن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالميَّة، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات القادمة، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 (ARWU) الذي نشرت نتائجه اليوم الأحد من قبل (ShanghaiRanking Consultancy)، بعد فحص أكثر من ألفي مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل ألف جامعة في العالم.

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