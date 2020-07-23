نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة ‏مساءً.‏

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-23 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة ‏مساءً.‏

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 11:27 AM

حالة تستمر حتى 9 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات والقرى





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة ‏التاسعة ‏مساءً.‏