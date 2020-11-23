الأسبوع الماضي.. المنصات الرقمية لـ"سكني" تقدم 31 ألف خدمة يومياً

في إطار تسهيل إجراءات التملك والإجابة عن جميع الأسئلة حول الحلول التمويلية

أظهر تقرير إحصائي حديث عن المنصّات الرقمّية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان زيادة أعداد الخدمات التي قدّمها البرنامج خلال الأسبوع الماضي للمواطنين بمتوسط يومي 31 ألف خدمة.

يأتي ذلك بهدف تسهيل إجراءات التملك والإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات حول الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها موقع وتطبيق "سكني" بشكل إلكتروني مُيسّر، وتشمل "التمويل المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية من خلال مخططات "سكني"، والتمويل الذاتي لمن يمتلكون أراضي".

وسجّل تطبيق "سكني" خلال الأسبوع الماضي أكثر من 174 ألف زيارة عبر الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة التي يُوفرها البرنامج، مثل (الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية النموذجية، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي) وغيرها من الخدمات.

وتجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 مع أكثر من 28 ألف اتصال، ونفذ موقع "سكني" 6740 طلباً واستفساراً، وتمت معالجة نحو 2300 اعتراض من خلال خدمة "راسلنا" على موقع "سكني"، ومن خلال أيقونة "تحدث معي" عبر الرابط (sakani.housing.sa) للتحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين (SaudiHousingCC@) على منصة "تويتر" مع أكثر من 7780 استفساراً حول الوحدات السكنية التي يتيحها "سكني" ضمن 91 مشروعاً يضم شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 209 مخططات توفّر أكثر من 176 ألف أرض سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.