النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2021 /2022

بقيادة المدرب الوطني "العطوي"

تنطلق مساء غدٍ الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي والذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

حيث من المقرر أن يخوض فارس الدهناء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوص الطبية على مدار عدة أيام وذلك في المستشفى السعودي الألماني (الراعي الطبي للنادي) بالدمام قبل إقامة المعسكر الخارجي والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقًا.

الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2021 /2022
سبق

تنطلق مساء غدٍ الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي والذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

حيث من المقرر أن يخوض فارس الدهناء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوص الطبية على مدار عدة أيام وذلك في المستشفى السعودي الألماني (الراعي الطبي للنادي) بالدمام قبل إقامة المعسكر الخارجي والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقًا.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
09:55 PM
اخر تعديل
01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
02:10 AM

الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2021 /2022

بقيادة المدرب الوطني "العطوي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
132

تنطلق مساء غدٍ الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي والذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

حيث من المقرر أن يخوض فارس الدهناء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوص الطبية على مدار عدة أيام وذلك في المستشفى السعودي الألماني (الراعي الطبي للنادي) بالدمام قبل إقامة المعسكر الخارجي والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,886
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,545
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,099

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة