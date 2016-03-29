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الرئيس الأمريكي لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي

يسلك نهجًا مختلفًا عن "ترامب"

ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعندما سُئل عما إذا كان نهج "بايدن" الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون" كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا تمامًا، وهذا ليس نيته"، وفقًا لـ"رويترز".


الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الأمريكي لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي
سبق

ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعندما سُئل عما إذا كان نهج "بايدن" الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون" كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا تمامًا، وهذا ليس نيته"، وفقًا لـ"رويترز".


29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
08:58 PM

الرئيس الأمريكي لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي

يسلك نهجًا مختلفًا عن "ترامب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعندما سُئل عما إذا كان نهج "بايدن" الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون" كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا تمامًا، وهذا ليس نيته"، وفقًا لـ"رويترز".


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