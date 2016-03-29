وعندما سُئل عما إذا كان نهج "بايدن" الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون" كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا تمامًا، وهذا ليس نيته"، وفقًا لـ"رويترز".

ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

الرئيس الأمريكي لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-29 ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وعندما سُئل عما إذا كان نهج "بايدن" الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون" كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا تمامًا، وهذا ليس نيته"، وفقًا لـ"رويترز".



29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 08:58 PM

الرئيس الأمريكي لا ينوي مقابلة الزعيم الكوري الشمالي يسلك نهجًا مختلفًا عن "ترامب"





A A A





0 مشاركة

ذكر البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وعندما سُئل عما إذا كان نهج "بايدن" الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية سيتضمن "الجلوس مع الرئيس كيم جونغ أون" كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين ساكي: "أعتقد أن نهجه سيكون مختلفًا تمامًا، وهذا ليس نيته"، وفقًا لـ"رويترز".



