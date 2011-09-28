تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث على وقف إطلاق النار
دعت الطرفين إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.المملكة العربية السعودية
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المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث على وقف إطلاق الناروكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-28
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:27 PM
المملكة تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان وتحث على وقف إطلاق النار
دعت الطرفين إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة
تتابع حكومة المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان، وتحث الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
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