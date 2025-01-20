"أقوى دول العالم لعام 2020" .. السعودية "عملاق الشرق" عاشراً والأولى إسلامياً

تصنيف لـ "يو إس نيوز" يراعي تأثيرات الدولة وقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية

حلّت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر عالمياً والأول إسلامياً وعربياً في تصنيف أقوى دول العالم لعام 2020.

ووصفت مجلة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت"، في تصنيفها السنوي، المملكة العربية السعودية، بعملاق الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ومن بين أقوى عشر دول في العالم؛ وذلك كونها عضواً مهماً في منظمة التجارة العالمية وعضواً مؤسّساً في "أوبك" وعضواً في منظمات دولية أخرى.

وتتقدّم المملكة في تصنيف أقوى دول العالم على كندا والإمارات وتركيا والهند وسويسرا وأستراليا والسويد وإسبانيا وسنغافورة وإيطاليا وقطر وغيرها من دول العالم.

وجاءت الولايات المتحدة وروسيا والصين في المراتب الأولى في تصنيف القوى العالمية لهذا العام من بين أكثر من 72 دولة شملها التقييم، وبناءً على ردود 20 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

ويراعي التصنيف تأثير الدولة عالمياً وقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والمساعدات الدولية.