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"مساند" يكشف عن مزايا نوعية لعقد استقدام العمالة المنزلية الموحد

تسهيل عملية الاستقبال في المطار وخيارات متنوعة لدفع الرواتب

كشف برنامج "مساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العديد من المزايا التي يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، الذي أقرّ مطلع يوليو الماضي منها العقد الإلكتروني، الذي يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام ويقدم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وتتضمّن هذه الخدمات "تسهيل عملية الاستقبال في المطار التي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، وتقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة فضلاً عن تعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة".

وأكّد "مساند"، في بيان له اليوم، أن العقد الإلكتروني يعد إلزامياً لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عن طريق "بوابة مساند" الإلكترونية، إضافةً إلى دفع قيمة الاستقدام مما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم؛ بنظام إلكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج "بوابة مساند"، داعياً إلى استعراض هذه الخدمات من خلال الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar.

وأفاد البيان بأنه من خلال العقد الإلكتروني الموحد جرى تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 40% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مساند" يكشف عن مزايا نوعية لعقد استقدام العمالة المنزلية الموحد
سبق

كشف برنامج "مساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العديد من المزايا التي يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، الذي أقرّ مطلع يوليو الماضي منها العقد الإلكتروني، الذي يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام ويقدم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وتتضمّن هذه الخدمات "تسهيل عملية الاستقبال في المطار التي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، وتقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة فضلاً عن تعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة".

وأكّد "مساند"، في بيان له اليوم، أن العقد الإلكتروني يعد إلزامياً لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عن طريق "بوابة مساند" الإلكترونية، إضافةً إلى دفع قيمة الاستقدام مما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم؛ بنظام إلكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج "بوابة مساند"، داعياً إلى استعراض هذه الخدمات من خلال الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar.

وأفاد البيان بأنه من خلال العقد الإلكتروني الموحد جرى تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 40% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
04:42 PM

"مساند" يكشف عن مزايا نوعية لعقد استقدام العمالة المنزلية الموحد

تسهيل عملية الاستقبال في المطار وخيارات متنوعة لدفع الرواتب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج "مساند" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن العديد من المزايا التي يوفرها عقد استقدام العمالة المنزلية الموحد، الذي أقرّ مطلع يوليو الماضي منها العقد الإلكتروني، الذي يحفظ جميع أطراف عملية الاستقدام ويقدم العديد من الخدمات المميزة للمواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وتتضمّن هذه الخدمات "تسهيل عملية الاستقبال في المطار التي ستتولاها بموجب العقد الجديد مكاتب الاستقدام، وتقديم خيارات متنوعة لدفع الرواتب للعمالة فضلاً عن تعويض صاحب العمل بتكلفة الاستقدام بعد استقطاع مدة أشهر عمل العامل خلال فترة التجربة".

وأكّد "مساند"، في بيان له اليوم، أن العقد الإلكتروني يعد إلزامياً لجميع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، حيث يمكن إكمال عملية التعاقد كاملة عن طريق "بوابة مساند" الإلكترونية، إضافةً إلى دفع قيمة الاستقدام مما يتيح للبرنامج مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم؛ بنظام إلكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج "بوابة مساند"، داعياً إلى استعراض هذه الخدمات من خلال الرابط: https://www.musaned.com.sa/ar.

وأفاد البيان بأنه من خلال العقد الإلكتروني الموحد جرى تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث فرض غرامات تصل إلى 40% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً، كما يمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الأيام الخمسة الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,368
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,005

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