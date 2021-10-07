سلك مساراً لم يطرقه غيره منذ 130 عاماً.. "الزعاق": "شاهين" أكثر الأعاصير غرابة

قال: مسارات وسلوكيات الأعاصير تغيرت منذ 2007.. ووجهته وجديته حيّرت العلماء

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن مسار وسلوكيات الأعاصير بدأت في التغير بشكل غريب منذ يونيو 2007، فيما كان مسار إعصار شاهين الذي ضرب سواحل عمان مؤخراً خير دليل على تغير تلك المسارات.

وأضاف "الزعاق" عبر حسابه في "تويتر": أن مسار إعصار شاهين لم يطرقه غيره من 130 سنة، حيث قطع مسافة 6000 كلم تقريباً، ما حيّر الكثير من علماء الفلك حول وجهته وجديته.

وتابع: على الرغم من كونه إعصاراً من الدرجة الخفيفة، إلا أن له أضراراً جسيمة.