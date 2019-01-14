النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتبدي اعتراضات قوية على احتجاز مبعوثها

طالبت بالتحقيق في الأمر

استدعت بريطانيا السفير الإيراني في لندن، اليوم الاثنين؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن التصرف الإيراني يعد انتهاكاً غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.

وأوضح أن بلاده تسعى للحصول على تأكيدات من إيران بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً.

بريطانيا السفير الإيراني في لندن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتبدي اعتراضات قوية على احتجاز مبعوثها
سبق

استدعت بريطانيا السفير الإيراني في لندن، اليوم الاثنين؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن التصرف الإيراني يعد انتهاكاً غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.

وأوضح أن بلاده تسعى للحصول على تأكيدات من إيران بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً.

13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441
05:50 PM

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني وتبدي اعتراضات قوية على احتجاز مبعوثها

طالبت بالتحقيق في الأمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
541

استدعت بريطانيا السفير الإيراني في لندن، اليوم الاثنين؛ لإبداء اعتراضاتها القوية على احتجاز السفير البريطاني بطهران لفترة وجيزة السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن التصرف الإيراني يعد انتهاكاً غير مقبول لاتفاقية فيينا، ويجب التحقيق في الأمر.

وأوضح أن بلاده تسعى للحصول على تأكيدات من إيران بأن هذا لن يحدث مرة أخرى أبداً.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة