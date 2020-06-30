النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

التقى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل ‏المقيم باليمن

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.

وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار، ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والإقصاء.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.

كما التقى السفير عبدالله ‏المعلمي في نيويورك اليوم الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما، وبحثوا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والمنظمة، بحضور مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب
سبق

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.

وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار، ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والإقصاء.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.

كما التقى السفير عبدالله ‏المعلمي في نيويورك اليوم الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما، وبحثوا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والمنظمة، بحضور مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
11:16 PM

المعلمي يؤكد دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب

التقى الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية والممثل ‏المقيم باليمن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
1
337

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مساء اليوم في مقر الوفد في نيويورك وفد رئاسة أمن الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر ‏الأمم المتحدة الثاني رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة.

وأكد السفير المعلمي خلال اللقاء دور السعودية البنَّاء في دعم جهود المجتمع الدولي في ‏مكافحة الإرهاب، وجهودها في تعزيز ثقافة السلام والحوار، ومكافحة الكراهية ‏والعنصرية والإقصاء.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيسة اللجنة السادسة ومكافحة ‏الإرهاب في الوفد نداء أبو علي.

كما التقى السفير عبدالله ‏المعلمي في نيويورك اليوم الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ‏للدول العربية خالدة بوزار، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أووك لوتسما، وبحثوا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والمنظمة، بحضور مدير مكتب مندوب السعودية فيصل الحقباني، ورئيس قسم مجلس الأمن في الوفد ‏عبدالله مشخص.‏

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,520
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,084

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة