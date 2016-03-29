"التستر" يُغرق طالبًا سعوديًّا في الديون.. 1500 ريال ومحل "بنشر" ووافد "ورطوه"

سافر المقيم وترك المحل وبعد أيام تفاجأ بمطالبات الدائنين

تورط طالب جامعي سعودي في جريمة تستر تجاري على وافد عربي في محل "بنشر" مقابل مبلغ شهري رمزي زهيد، وتسبب ذلك في دخوله للسجن بعد تراكم الديون عليه؛ حيث سافر المقيم وترك المحل له، ومطالبات الدائنين.

وتعود التفاصيل إلى أن الطالب أراد إصلاح سيارته عند وافد عربي يدير محل تغيير زيوت المحرك والإطارات، وقابَلَ هناك مقيمًا عربيًّا يشرف على المحل، وجرى بينهما حديث أثناء الصيانة، واستغل المقيم الفرصة وعرَض على الطالب أن يقوم بكفالة المشرف على المحل، وجميع العاملين فيه، ويقوم بنقل ملكية المحل لاسمه مقابل 1500 ريال تُدفع له بشكل شهري، ووافق الطالب -دون تردد أو مشورة- على العرض الذي رآه مغريًا.

وبعد سنوات سافر المقيم لوطنه، وترك المحل، وبعد أيام تفاجأ خالد بسيل من الدائنين الذين يحملون مستندات الديون، وفواتير وعقودًا، وتلقى أوامر التنفيذ القضائي منفردًا، ودخل السجن وغرق في الديون.