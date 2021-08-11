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أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

ويطلع على أهم الفرص السياحية والاجتماعية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، عبد الله بن أحمد العامر.

واطلع خلال الاستقبال على أعمال الهيئة واستراتيجيتها وأهم الفرص السياحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية.

ونوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

وأكد أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، عبد الله بن أحمد العامر.

واطلع خلال الاستقبال على أعمال الهيئة واستراتيجيتها وأهم الفرص السياحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية.

ونوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

وأكد أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:47 PM

أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية

ويطلع على أهم الفرص السياحية والاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، عبد الله بن أحمد العامر.

واطلع خلال الاستقبال على أعمال الهيئة واستراتيجيتها وأهم الفرص السياحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية.

ونوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

وأكد أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الأحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام، وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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