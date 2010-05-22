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بشرى خير.. جرعة واحدة من هذا الدواء تعالج أخطر مرض يصيب الدماغ

سادس "الأمراض الموهنة" حول العالم

كشفت أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة على بعض الأدوية، التي تُعطى لعلاج حالات مثل الاكتئاب الشديد والقلق واضطرابات الإدمان، أنها من الممكن أن تكون مفيدة لمن يعانون من الصداع النصفي.

وتعد أحد الجوانب الفريدة للعقاقير المخدرة، مثل دواء السيلوسيبين، هو أن تناول جرعة واحدة متوسطة منها، يمكن أن يؤدي إلى فوائد علاجية طويلة الأمد للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، مثل الاكتئاب والقلق والصداع النصفي، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار بحث جديد، نشرت نتائجه مؤخرًا في مجلة "العلاجات العصبية"، إلى أن ثمة "فوائد كبيرة" لدواء السيلوسيبين في علاج الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

وذكرت الدراسة أن الأدلة الأولية بهذا الخصوص واعدة، ويمكن أن تفتح مجالات جديدة للبحث في علاج الصداع النصفي، والذي غالبًا ما يكون مزمنًا ومنهكًا للكثيرين حول العالم.

ويؤثر الصداع النصفي على حياة أكثر من 10 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، ويحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث الأمراض التي توصف بأنها "أمراض موهنة".

ويمكن أن تخفف الأدوية التي توصف حاليًا من أعراض الصداع النصفي، لكن فعاليتها تختلف من شخص لآخر. حتى أن العقاقير ذات الفعالية قد تؤدي إلى آثار جانبية.

ويمكن أن تكون أدوية الصداع النصفي إما وقائية أو مؤقتة، حيث أشارت الأدلة إلى أن بعض العقاقير على غرار السيلوسيبين، قد تساعد في منع أو تخفيف الصداع النصفي.

كما يمكن علاج الصداع النصفي "المزمن" عن طريق الرياضة مثل ممارسة اليوغا أو الاستحمام بماء ساخن.

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بشرى خير.. جرعة واحدة من هذا الدواء تعالج أخطر مرض يصيب الدماغ
سبق

كشفت أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة على بعض الأدوية، التي تُعطى لعلاج حالات مثل الاكتئاب الشديد والقلق واضطرابات الإدمان، أنها من الممكن أن تكون مفيدة لمن يعانون من الصداع النصفي.

وتعد أحد الجوانب الفريدة للعقاقير المخدرة، مثل دواء السيلوسيبين، هو أن تناول جرعة واحدة متوسطة منها، يمكن أن يؤدي إلى فوائد علاجية طويلة الأمد للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، مثل الاكتئاب والقلق والصداع النصفي، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار بحث جديد، نشرت نتائجه مؤخرًا في مجلة "العلاجات العصبية"، إلى أن ثمة "فوائد كبيرة" لدواء السيلوسيبين في علاج الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

وذكرت الدراسة أن الأدلة الأولية بهذا الخصوص واعدة، ويمكن أن تفتح مجالات جديدة للبحث في علاج الصداع النصفي، والذي غالبًا ما يكون مزمنًا ومنهكًا للكثيرين حول العالم.

ويؤثر الصداع النصفي على حياة أكثر من 10 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، ويحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث الأمراض التي توصف بأنها "أمراض موهنة".

ويمكن أن تخفف الأدوية التي توصف حاليًا من أعراض الصداع النصفي، لكن فعاليتها تختلف من شخص لآخر. حتى أن العقاقير ذات الفعالية قد تؤدي إلى آثار جانبية.

ويمكن أن تكون أدوية الصداع النصفي إما وقائية أو مؤقتة، حيث أشارت الأدلة إلى أن بعض العقاقير على غرار السيلوسيبين، قد تساعد في منع أو تخفيف الصداع النصفي.

كما يمكن علاج الصداع النصفي "المزمن" عن طريق الرياضة مثل ممارسة اليوغا أو الاستحمام بماء ساخن.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
04:18 PM

بشرى خير.. جرعة واحدة من هذا الدواء تعالج أخطر مرض يصيب الدماغ

سادس "الأمراض الموهنة" حول العالم

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,181

كشفت أبحاث أجريت في السنوات الأخيرة على بعض الأدوية، التي تُعطى لعلاج حالات مثل الاكتئاب الشديد والقلق واضطرابات الإدمان، أنها من الممكن أن تكون مفيدة لمن يعانون من الصداع النصفي.

وتعد أحد الجوانب الفريدة للعقاقير المخدرة، مثل دواء السيلوسيبين، هو أن تناول جرعة واحدة متوسطة منها، يمكن أن يؤدي إلى فوائد علاجية طويلة الأمد للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، مثل الاكتئاب والقلق والصداع النصفي، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار بحث جديد، نشرت نتائجه مؤخرًا في مجلة "العلاجات العصبية"، إلى أن ثمة "فوائد كبيرة" لدواء السيلوسيبين في علاج الأشخاص المصابين بالصداع النصفي.

وذكرت الدراسة أن الأدلة الأولية بهذا الخصوص واعدة، ويمكن أن تفتح مجالات جديدة للبحث في علاج الصداع النصفي، والذي غالبًا ما يكون مزمنًا ومنهكًا للكثيرين حول العالم.

ويؤثر الصداع النصفي على حياة أكثر من 10 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، ويحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث الأمراض التي توصف بأنها "أمراض موهنة".

ويمكن أن تخفف الأدوية التي توصف حاليًا من أعراض الصداع النصفي، لكن فعاليتها تختلف من شخص لآخر. حتى أن العقاقير ذات الفعالية قد تؤدي إلى آثار جانبية.

ويمكن أن تكون أدوية الصداع النصفي إما وقائية أو مؤقتة، حيث أشارت الأدلة إلى أن بعض العقاقير على غرار السيلوسيبين، قد تساعد في منع أو تخفيف الصداع النصفي.

كما يمكن علاج الصداع النصفي "المزمن" عن طريق الرياضة مثل ممارسة اليوغا أو الاستحمام بماء ساخن.

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