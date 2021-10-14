قتيل وثمانية جرحى في إطلاق نار خلال تظاهرة لبنان

رفضًا لأداء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت

قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح الخميس، جراء إطلاق نار، تزامن مع تظاهرة لمناصرين لحزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت؛ وفق ما أفادت به طبيبة وكالة "فرانس برس".

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل مريم حسن لـ"فرانس برس": "وصل قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، كما أن هناك ثمانية مصابين، بينهم ثلاثة في حالات خطرة".