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جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي لاستئصال عدة أورام بالكبد والقولون

لمريض أربعيني كان يعاني نزيفاً حاداً بالمستقيم وإمساكاً مزمناً وآلاماً أسفل البطن

في عملية معقّدة ودقيقة نجح فريق طبي بوحدة الأورام والجراحة العامة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج حالة مرضية خطيرة لمريض يبلغ من العمر 44 عاماً كان يعاني نزيفاً حاداً بالمستقيم وإمساكاً مزمناً والشعور بآلام حادة أسفل البطن، نتيجة وجود ورم خبيث في القولون السيني وانتشار عدة أورام بالكبد.

وأوضح البروفيسور الدكتور سليمان الماجد؛ نائب الرئيس للشؤون الطبية والتمريض بالمجموعة والمدير الطبي بالمستشفى، أنه فور وصول المريض للعيادة تمّ إخضاعه لبرنامج من الفحوصات المخبرية والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي (M.R.I.) على منطقة البطن والصدر، موضحاً أن نتائج الفحوصات أوضحت بدقة وجود 7 أورام بالكبد تراوح أحجامها بين الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وجود ورم بالقولون السيني بحجم (2×3×3) سم.

وعن الخطة العلاجية، قال الماجد؛ بعد الإطلاع على نتائج الفحوصات والتاريخ المرضي للمريض ومناقشة حالته، تمّ اتخاذ القرار بالعلاج الجراحي للمريض على مرحلتين، موضحاً أن المرحلة الأولى خضع فيها المريض لعملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات، وتمّت فيها إزالة ورم القولون السيني، إضافة إلى الأورام الموجودة في الفص الأيسر للكبد، ولله الحمد، تكللت العملية بالنجاح، وتمّ إعطاء المريض 6 جرعات "كيماوي وبيولوجي".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية قام فيها الفريق الجراحي بإجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات، وتمّت فيها إزالة الفص الأيمن من الكبد، موضحاً أنه بعد خروج المريض بعدة أيام تمّ استكمال الخطة العلاجية بإعطاء 3 جرعات كيماوي أخرى بمعدل جرعة كل أسبوعين.

ولفت الدكتور الماجد؛ إلى أن المتابعة الدورية للمريض أبانت وجود نمو لورم جديد في الكبد دائري الشكل بقطر 1 سم، مؤكداً أنه تمّ علاج هذا الورم دون تدخل جراحي من خلال تقنية الكي التي تتم باستخدام موجات التردد اللاسلكية (Radio Frequency Applications)، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من الإجراء الجراحي، تمّ إخضاع المريض لفحص باستخدام التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي على كامل الجسم للاطمئنان على وضعه الصحي، ولله الحمد، كانت النتائج مبشرة، واتضح عدم نمو أي أورام أخرى.

وفي الختام، قال الدكتور سليمان الماجد؛ إن المريض تعافى بشكل ملحوظ وخرج من المستشفى بعد 48 ساعة من الإجراء العلاجي الأخير وهو بخير حال، وعاد إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي لاستئصال عدة أورام بالكبد والقولون
سبق

في عملية معقّدة ودقيقة نجح فريق طبي بوحدة الأورام والجراحة العامة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج حالة مرضية خطيرة لمريض يبلغ من العمر 44 عاماً كان يعاني نزيفاً حاداً بالمستقيم وإمساكاً مزمناً والشعور بآلام حادة أسفل البطن، نتيجة وجود ورم خبيث في القولون السيني وانتشار عدة أورام بالكبد.

وأوضح البروفيسور الدكتور سليمان الماجد؛ نائب الرئيس للشؤون الطبية والتمريض بالمجموعة والمدير الطبي بالمستشفى، أنه فور وصول المريض للعيادة تمّ إخضاعه لبرنامج من الفحوصات المخبرية والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي (M.R.I.) على منطقة البطن والصدر، موضحاً أن نتائج الفحوصات أوضحت بدقة وجود 7 أورام بالكبد تراوح أحجامها بين الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وجود ورم بالقولون السيني بحجم (2×3×3) سم.

وعن الخطة العلاجية، قال الماجد؛ بعد الإطلاع على نتائج الفحوصات والتاريخ المرضي للمريض ومناقشة حالته، تمّ اتخاذ القرار بالعلاج الجراحي للمريض على مرحلتين، موضحاً أن المرحلة الأولى خضع فيها المريض لعملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات، وتمّت فيها إزالة ورم القولون السيني، إضافة إلى الأورام الموجودة في الفص الأيسر للكبد، ولله الحمد، تكللت العملية بالنجاح، وتمّ إعطاء المريض 6 جرعات "كيماوي وبيولوجي".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية قام فيها الفريق الجراحي بإجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات، وتمّت فيها إزالة الفص الأيمن من الكبد، موضحاً أنه بعد خروج المريض بعدة أيام تمّ استكمال الخطة العلاجية بإعطاء 3 جرعات كيماوي أخرى بمعدل جرعة كل أسبوعين.

ولفت الدكتور الماجد؛ إلى أن المتابعة الدورية للمريض أبانت وجود نمو لورم جديد في الكبد دائري الشكل بقطر 1 سم، مؤكداً أنه تمّ علاج هذا الورم دون تدخل جراحي من خلال تقنية الكي التي تتم باستخدام موجات التردد اللاسلكية (Radio Frequency Applications)، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من الإجراء الجراحي، تمّ إخضاع المريض لفحص باستخدام التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي على كامل الجسم للاطمئنان على وضعه الصحي، ولله الحمد، كانت النتائج مبشرة، واتضح عدم نمو أي أورام أخرى.

وفي الختام، قال الدكتور سليمان الماجد؛ إن المريض تعافى بشكل ملحوظ وخرج من المستشفى بعد 48 ساعة من الإجراء العلاجي الأخير وهو بخير حال، وعاد إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:40 AM

جراحة دقيقة بمستشفى سليمان الحبيب بالسويدي لاستئصال عدة أورام بالكبد والقولون

لمريض أربعيني كان يعاني نزيفاً حاداً بالمستقيم وإمساكاً مزمناً وآلاماً أسفل البطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في عملية معقّدة ودقيقة نجح فريق طبي بوحدة الأورام والجراحة العامة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالسويدي، في علاج حالة مرضية خطيرة لمريض يبلغ من العمر 44 عاماً كان يعاني نزيفاً حاداً بالمستقيم وإمساكاً مزمناً والشعور بآلام حادة أسفل البطن، نتيجة وجود ورم خبيث في القولون السيني وانتشار عدة أورام بالكبد.

وأوضح البروفيسور الدكتور سليمان الماجد؛ نائب الرئيس للشؤون الطبية والتمريض بالمجموعة والمدير الطبي بالمستشفى، أنه فور وصول المريض للعيادة تمّ إخضاعه لبرنامج من الفحوصات المخبرية والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وكذلك التصوير بالرنين المغناطيسي (M.R.I.) على منطقة البطن والصدر، موضحاً أن نتائج الفحوصات أوضحت بدقة وجود 7 أورام بالكبد تراوح أحجامها بين الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وجود ورم بالقولون السيني بحجم (2×3×3) سم.

وعن الخطة العلاجية، قال الماجد؛ بعد الإطلاع على نتائج الفحوصات والتاريخ المرضي للمريض ومناقشة حالته، تمّ اتخاذ القرار بالعلاج الجراحي للمريض على مرحلتين، موضحاً أن المرحلة الأولى خضع فيها المريض لعملية جراحية دقيقة استغرقت 4 ساعات، وتمّت فيها إزالة ورم القولون السيني، إضافة إلى الأورام الموجودة في الفص الأيسر للكبد، ولله الحمد، تكللت العملية بالنجاح، وتمّ إعطاء المريض 6 جرعات "كيماوي وبيولوجي".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية قام فيها الفريق الجراحي بإجراء عملية جراحية استغرقت 4 ساعات، وتمّت فيها إزالة الفص الأيمن من الكبد، موضحاً أنه بعد خروج المريض بعدة أيام تمّ استكمال الخطة العلاجية بإعطاء 3 جرعات كيماوي أخرى بمعدل جرعة كل أسبوعين.

ولفت الدكتور الماجد؛ إلى أن المتابعة الدورية للمريض أبانت وجود نمو لورم جديد في الكبد دائري الشكل بقطر 1 سم، مؤكداً أنه تمّ علاج هذا الورم دون تدخل جراحي من خلال تقنية الكي التي تتم باستخدام موجات التردد اللاسلكية (Radio Frequency Applications)، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من الإجراء الجراحي، تمّ إخضاع المريض لفحص باستخدام التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي على كامل الجسم للاطمئنان على وضعه الصحي، ولله الحمد، كانت النتائج مبشرة، واتضح عدم نمو أي أورام أخرى.

وفي الختام، قال الدكتور سليمان الماجد؛ إن المريض تعافى بشكل ملحوظ وخرج من المستشفى بعد 48 ساعة من الإجراء العلاجي الأخير وهو بخير حال، وعاد إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية، وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها.

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