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الراجحي يُواصل استعداداته للمشاركة في رالي حائل 2020.. معنويات عالية

للدفاع عن لقبه بدءًا من الجولة الأولى لبطولة السعودية للراليات الصحراوية

يُواصل البطل السعودي يزيد الراجحي استعداداته للمشاركة في رالي حائل الدولي 2020؛ حيث يتطلع لبدء حملة الدفاع عن لقبه بدءًا من الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وقد نجح السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي في تحقيق نتيجة مميزة في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية؛ حيث أنهاه رابعًا، وهي أفضل نتيجة له في هذا الرالي والأول بين السائقين السعوديين.. يضع النجم الراجحي اللمسات الأخيرة لحملة الدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي، الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2020.

ويعتبر رالي حائل، الذي يقام في صحراء النفود الكبيرة شمال المملكة العربية السعودية، أنجح رالي صحراوي في المملكة وأقدمها؛ وذلك منذ انطلاقته في 2006؛ لذا لم يكن من المستغرب ضمه لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في موسمها الثاني، والتي حققت بدورها نجاحًا منقطع النظير، يشهد على ذلك مشاركة أعداد كبيرة من السائقين منهم سائقون عالميون، ومن المتوقع أن تشهد هذا الموسم ارتفاعًا في عدد المشاركين وزيادة في تنافسيتها.

شارك الراجحي في أربع جولات من موسم 2019 من البطولة، فاز بها جميعًا، في سيارته تويوتا "هايلوكس" رباعية الدفع، وتُوّج بلقب البطولة؛ لذا فإنه يسعى أيضًا للدفاع عن لقبه. وسيشارك بروح معنوية عالية إثر النجاح الكبير الذي حققه في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر النجم يزيد الراجحي صاحب أعلى عدد من الانتصارات في هذا الرالي، ويريد مواصلة هذا السجل الرائع ليضيفها لسجله.

وقال البطل الراجحي عن مشاركته في رالي حائل الدولي 2020: "سنشارك في رالي حائل بمعنويات عالية جدًّا، لهذا الرالي أهمية كبيرة في تاريخي الرياضي، وأسعى لمواصلة تحقيق أرقام قياسية في عدد مرات الفوز به إن شاء اللـه".

وتابع قائلًا: "أعطانا إنهاء رالي داكار رابعًا، دفعة قوية لبدء موسم 2002 من بطولة السعودية تويوتا للراليات؛ حيث نريد الفوز بهذه البطولة، إنها حلقة مترابطة، الفوز بلقب البطولة يعطينا دافعًا قويًّا من أجل رالي داكار، وتحقيق نتائج جيدة في رالي داكار يحفزنا لتسجيل الانتصارات في البطولة السعودية".

ووجّه النجم يزيد الراجحي، شكره وتقديره للشريك الرسمي لفريقه وللبطولة، عبداللطيف جميل للسيارات، الذين يقدمون أفضل ما لديهم لدعم فريقه والأنشطة الرياضية والبطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

يزيد الراجحي رالي حائل رالي حائل الدولي 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الراجحي يُواصل استعداداته للمشاركة في رالي حائل 2020.. معنويات عالية
سبق

يُواصل البطل السعودي يزيد الراجحي استعداداته للمشاركة في رالي حائل الدولي 2020؛ حيث يتطلع لبدء حملة الدفاع عن لقبه بدءًا من الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وقد نجح السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي في تحقيق نتيجة مميزة في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية؛ حيث أنهاه رابعًا، وهي أفضل نتيجة له في هذا الرالي والأول بين السائقين السعوديين.. يضع النجم الراجحي اللمسات الأخيرة لحملة الدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي، الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2020.

ويعتبر رالي حائل، الذي يقام في صحراء النفود الكبيرة شمال المملكة العربية السعودية، أنجح رالي صحراوي في المملكة وأقدمها؛ وذلك منذ انطلاقته في 2006؛ لذا لم يكن من المستغرب ضمه لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في موسمها الثاني، والتي حققت بدورها نجاحًا منقطع النظير، يشهد على ذلك مشاركة أعداد كبيرة من السائقين منهم سائقون عالميون، ومن المتوقع أن تشهد هذا الموسم ارتفاعًا في عدد المشاركين وزيادة في تنافسيتها.

شارك الراجحي في أربع جولات من موسم 2019 من البطولة، فاز بها جميعًا، في سيارته تويوتا "هايلوكس" رباعية الدفع، وتُوّج بلقب البطولة؛ لذا فإنه يسعى أيضًا للدفاع عن لقبه. وسيشارك بروح معنوية عالية إثر النجاح الكبير الذي حققه في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر النجم يزيد الراجحي صاحب أعلى عدد من الانتصارات في هذا الرالي، ويريد مواصلة هذا السجل الرائع ليضيفها لسجله.

وقال البطل الراجحي عن مشاركته في رالي حائل الدولي 2020: "سنشارك في رالي حائل بمعنويات عالية جدًّا، لهذا الرالي أهمية كبيرة في تاريخي الرياضي، وأسعى لمواصلة تحقيق أرقام قياسية في عدد مرات الفوز به إن شاء اللـه".

وتابع قائلًا: "أعطانا إنهاء رالي داكار رابعًا، دفعة قوية لبدء موسم 2002 من بطولة السعودية تويوتا للراليات؛ حيث نريد الفوز بهذه البطولة، إنها حلقة مترابطة، الفوز بلقب البطولة يعطينا دافعًا قويًّا من أجل رالي داكار، وتحقيق نتائج جيدة في رالي داكار يحفزنا لتسجيل الانتصارات في البطولة السعودية".

ووجّه النجم يزيد الراجحي، شكره وتقديره للشريك الرسمي لفريقه وللبطولة، عبداللطيف جميل للسيارات، الذين يقدمون أفضل ما لديهم لدعم فريقه والأنشطة الرياضية والبطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
12:41 PM

الراجحي يُواصل استعداداته للمشاركة في رالي حائل 2020.. معنويات عالية

للدفاع عن لقبه بدءًا من الجولة الأولى لبطولة السعودية للراليات الصحراوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُواصل البطل السعودي يزيد الراجحي استعداداته للمشاركة في رالي حائل الدولي 2020؛ حيث يتطلع لبدء حملة الدفاع عن لقبه بدءًا من الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية.

وقد نجح السائق السعودي يزيد بن محمد الراجحي في تحقيق نتيجة مميزة في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية؛ حيث أنهاه رابعًا، وهي أفضل نتيجة له في هذا الرالي والأول بين السائقين السعوديين.. يضع النجم الراجحي اللمسات الأخيرة لحملة الدفاع عن لقبه في رالي حائل الدولي، الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2020.

ويعتبر رالي حائل، الذي يقام في صحراء النفود الكبيرة شمال المملكة العربية السعودية، أنجح رالي صحراوي في المملكة وأقدمها؛ وذلك منذ انطلاقته في 2006؛ لذا لم يكن من المستغرب ضمه لبطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في موسمها الثاني، والتي حققت بدورها نجاحًا منقطع النظير، يشهد على ذلك مشاركة أعداد كبيرة من السائقين منهم سائقون عالميون، ومن المتوقع أن تشهد هذا الموسم ارتفاعًا في عدد المشاركين وزيادة في تنافسيتها.

شارك الراجحي في أربع جولات من موسم 2019 من البطولة، فاز بها جميعًا، في سيارته تويوتا "هايلوكس" رباعية الدفع، وتُوّج بلقب البطولة؛ لذا فإنه يسعى أيضًا للدفاع عن لقبه. وسيشارك بروح معنوية عالية إثر النجاح الكبير الذي حققه في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية.

ويعتبر النجم يزيد الراجحي صاحب أعلى عدد من الانتصارات في هذا الرالي، ويريد مواصلة هذا السجل الرائع ليضيفها لسجله.

وقال البطل الراجحي عن مشاركته في رالي حائل الدولي 2020: "سنشارك في رالي حائل بمعنويات عالية جدًّا، لهذا الرالي أهمية كبيرة في تاريخي الرياضي، وأسعى لمواصلة تحقيق أرقام قياسية في عدد مرات الفوز به إن شاء اللـه".

وتابع قائلًا: "أعطانا إنهاء رالي داكار رابعًا، دفعة قوية لبدء موسم 2002 من بطولة السعودية تويوتا للراليات؛ حيث نريد الفوز بهذه البطولة، إنها حلقة مترابطة، الفوز بلقب البطولة يعطينا دافعًا قويًّا من أجل رالي داكار، وتحقيق نتائج جيدة في رالي داكار يحفزنا لتسجيل الانتصارات في البطولة السعودية".

ووجّه النجم يزيد الراجحي، شكره وتقديره للشريك الرسمي لفريقه وللبطولة، عبداللطيف جميل للسيارات، الذين يقدمون أفضل ما لديهم لدعم فريقه والأنشطة الرياضية والبطولات التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

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