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شاهد.. "الكلاب الضالة" تستوطن مخطط الريان بمكة.. والسكان يناشدون

"الشريف": الأمانة تعمل على حصر ومتابعة المواقع المنتشرة فيها

أبدى عدد من سكان مخطط الريان بمكة المكرمة تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة التي تستوطن مخططهم، وسط مناشدات بالقضاء عليها، لافتين إلى أنها تشكّل خطرًا محتومًا، ولاسيما على الأطفال.

ورصدت عدسة "سبق" قطيعًا من الكلاب الضالة وهي تتجول داخل المخطط السكني متخذة من الجبال المحيطة مأوى لها للهروب عند مداهمتها من المارة.

وأشار السكان إلى أن ما يؤرقهم هو خوفهم على الأطفال أثناء اللهو خارج المنزل، خاصة أن المخطط يشهد إقبالاً من المتنزهين من الأحياء المجاورة نظرًا للمساحات المفتوحة والمكشوفة التي تعتبر مقصدًا للاستمتاع بالأجواء بعيدًا عن ضجيج الشوارع.

وكان رعد بن محمد الشريف، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، قد أشار في تقرير سابق، نشرته "سبق"، إلى أن الأمانة تستهدف مواقع وجود الكلاب الضالة ومكافحتها في أوقات نشاطها بواسطة توزيع "الطعوم" في المواقع المحتمل وجودها فيها، وتقييم أعمال المكافحة، ومتابعة متغيرات الخطة، وزيادة أعداد الفِرق حسب أعداد البلاغات الواردة من منصة بلدي 940.

ولفت إلى استهداف مواقع الأحواش المهجورة والجبال المجاورة للأحياء السكنية والأراضي الفضاء وتشاليح السيارات والمسالخ وما حولها، والأسواق الشعبية وعبارات السيول، مشيرًا إلى قيام فِرق مكافحة الكلاب الضالة بمسح أحياء البلديات الفرعية المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة عن طريق 10 فِرق ميدانية موزعة على ثلاث فترات. وتتكون الفرقة من رئيس فرقة وفني صيد و4 عمال، يقومون بتوزيع "الطعوم" على الكلاب الضالة، واستخدام أنابيب النفخ وبنادق التخدير للسيطرة عليها.

وأكد "الشريف" أن الأمانة تعمل على حصر ومتابعة المواقع كافة التي تنتشر فيها الكلاب من النوع الأسود البهيم، والكلاب العقورة التي تتسبب في أذية الناس، وبحث السبل المثلى في التعامل مع الحيوانات الضالة.. داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة، والإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالحيوانات الضالة من خلال رقم البلاغات الموحد 940، وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. "الكلاب الضالة" تستوطن مخطط الريان بمكة.. والسكان يناشدون
سبق

أبدى عدد من سكان مخطط الريان بمكة المكرمة تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة التي تستوطن مخططهم، وسط مناشدات بالقضاء عليها، لافتين إلى أنها تشكّل خطرًا محتومًا، ولاسيما على الأطفال.

ورصدت عدسة "سبق" قطيعًا من الكلاب الضالة وهي تتجول داخل المخطط السكني متخذة من الجبال المحيطة مأوى لها للهروب عند مداهمتها من المارة.

وأشار السكان إلى أن ما يؤرقهم هو خوفهم على الأطفال أثناء اللهو خارج المنزل، خاصة أن المخطط يشهد إقبالاً من المتنزهين من الأحياء المجاورة نظرًا للمساحات المفتوحة والمكشوفة التي تعتبر مقصدًا للاستمتاع بالأجواء بعيدًا عن ضجيج الشوارع.

وكان رعد بن محمد الشريف، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، قد أشار في تقرير سابق، نشرته "سبق"، إلى أن الأمانة تستهدف مواقع وجود الكلاب الضالة ومكافحتها في أوقات نشاطها بواسطة توزيع "الطعوم" في المواقع المحتمل وجودها فيها، وتقييم أعمال المكافحة، ومتابعة متغيرات الخطة، وزيادة أعداد الفِرق حسب أعداد البلاغات الواردة من منصة بلدي 940.

ولفت إلى استهداف مواقع الأحواش المهجورة والجبال المجاورة للأحياء السكنية والأراضي الفضاء وتشاليح السيارات والمسالخ وما حولها، والأسواق الشعبية وعبارات السيول، مشيرًا إلى قيام فِرق مكافحة الكلاب الضالة بمسح أحياء البلديات الفرعية المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة عن طريق 10 فِرق ميدانية موزعة على ثلاث فترات. وتتكون الفرقة من رئيس فرقة وفني صيد و4 عمال، يقومون بتوزيع "الطعوم" على الكلاب الضالة، واستخدام أنابيب النفخ وبنادق التخدير للسيطرة عليها.

وأكد "الشريف" أن الأمانة تعمل على حصر ومتابعة المواقع كافة التي تنتشر فيها الكلاب من النوع الأسود البهيم، والكلاب العقورة التي تتسبب في أذية الناس، وبحث السبل المثلى في التعامل مع الحيوانات الضالة.. داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة، والإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالحيوانات الضالة من خلال رقم البلاغات الموحد 940، وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:56 PM

شاهد.. "الكلاب الضالة" تستوطن مخطط الريان بمكة.. والسكان يناشدون

"الشريف": الأمانة تعمل على حصر ومتابعة المواقع المنتشرة فيها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبدى عدد من سكان مخطط الريان بمكة المكرمة تخوفهم من انتشار الكلاب الضالة التي تستوطن مخططهم، وسط مناشدات بالقضاء عليها، لافتين إلى أنها تشكّل خطرًا محتومًا، ولاسيما على الأطفال.

ورصدت عدسة "سبق" قطيعًا من الكلاب الضالة وهي تتجول داخل المخطط السكني متخذة من الجبال المحيطة مأوى لها للهروب عند مداهمتها من المارة.

وأشار السكان إلى أن ما يؤرقهم هو خوفهم على الأطفال أثناء اللهو خارج المنزل، خاصة أن المخطط يشهد إقبالاً من المتنزهين من الأحياء المجاورة نظرًا للمساحات المفتوحة والمكشوفة التي تعتبر مقصدًا للاستمتاع بالأجواء بعيدًا عن ضجيج الشوارع.

وكان رعد بن محمد الشريف، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، قد أشار في تقرير سابق، نشرته "سبق"، إلى أن الأمانة تستهدف مواقع وجود الكلاب الضالة ومكافحتها في أوقات نشاطها بواسطة توزيع "الطعوم" في المواقع المحتمل وجودها فيها، وتقييم أعمال المكافحة، ومتابعة متغيرات الخطة، وزيادة أعداد الفِرق حسب أعداد البلاغات الواردة من منصة بلدي 940.

ولفت إلى استهداف مواقع الأحواش المهجورة والجبال المجاورة للأحياء السكنية والأراضي الفضاء وتشاليح السيارات والمسالخ وما حولها، والأسواق الشعبية وعبارات السيول، مشيرًا إلى قيام فِرق مكافحة الكلاب الضالة بمسح أحياء البلديات الفرعية المرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة عن طريق 10 فِرق ميدانية موزعة على ثلاث فترات. وتتكون الفرقة من رئيس فرقة وفني صيد و4 عمال، يقومون بتوزيع "الطعوم" على الكلاب الضالة، واستخدام أنابيب النفخ وبنادق التخدير للسيطرة عليها.

وأكد "الشريف" أن الأمانة تعمل على حصر ومتابعة المواقع كافة التي تنتشر فيها الكلاب من النوع الأسود البهيم، والكلاب العقورة التي تتسبب في أذية الناس، وبحث السبل المثلى في التعامل مع الحيوانات الضالة.. داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة، والإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالحيوانات الضالة من خلال رقم البلاغات الموحد 940، وقنوات التواصل الرسمية للأمانة.

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