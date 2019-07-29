أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية. وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-29 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.



وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 12:24 AM

اخر تعديل 29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 06:32 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.



وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".