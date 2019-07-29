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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية

أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
12:24 AM
اخر تعديل
29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
06:32 PM

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة حوثية أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية

أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,123

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة حوثية، أُطلقت تجاه المنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيات الحوثية بتعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

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