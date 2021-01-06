النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "العرفج": ولي العهد حمل العلا إلى العلياء فصرنا نردد معه "سارعي للمجد والعلياء"

قال لمن دافعوا عن السعودية في فترة الخلاف: "لا تستحوا من أحد أنتم سويتم الصح"

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ذهب إلى العلا، وحملها فوق كتفه إلى العلياء، مشيرًا إلى أنه جاء بها من التاريخ والجغرافيا، ووضعها كعلم من علوم المستقبل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الخلاف السعودي - القطري بيّن لنا كل واحد ماذا يحتاج، كما أكد عمقنا ومحبتنا. مضيفًا بالقول: "أقول لمن كانوا يدافعون عن السعودية في فترة الخلاف: لا تستحوا من أحد، أنتم سويتم الصح".

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه لم يلعب فريق على النهائيات في هذه الخمس مثلما لعب الاتحاد، وأكثر من سلم فيها على يد الملك سلمان هو الاتحاد. مضيفًا بالقول: "‫الاتحاد سيكون من الأربعة الأوائل في الدوري. وإدارة الاتحاد لا تفكر في الدوري، بل في آسيا، وإن شاء الله أرى ‫السومة يلبس القميص الاتحادي".

كما أكد "العرفج" أنه إذا تخلص الإنسان من التبرير وخلق الأعذار سيكون ناجحًا بنسبة 90 %، موضحًا بالقول: "لا تصدق أنك لا تستطيع تجنب الوقوع في الخطأ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "العرفج": ولي العهد حمل العلا إلى العلياء فصرنا نردد معه "سارعي للمجد والعلياء"
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ذهب إلى العلا، وحملها فوق كتفه إلى العلياء، مشيرًا إلى أنه جاء بها من التاريخ والجغرافيا، ووضعها كعلم من علوم المستقبل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الخلاف السعودي - القطري بيّن لنا كل واحد ماذا يحتاج، كما أكد عمقنا ومحبتنا. مضيفًا بالقول: "أقول لمن كانوا يدافعون عن السعودية في فترة الخلاف: لا تستحوا من أحد، أنتم سويتم الصح".

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه لم يلعب فريق على النهائيات في هذه الخمس مثلما لعب الاتحاد، وأكثر من سلم فيها على يد الملك سلمان هو الاتحاد. مضيفًا بالقول: "‫الاتحاد سيكون من الأربعة الأوائل في الدوري. وإدارة الاتحاد لا تفكر في الدوري، بل في آسيا، وإن شاء الله أرى ‫السومة يلبس القميص الاتحادي".

كما أكد "العرفج" أنه إذا تخلص الإنسان من التبرير وخلق الأعذار سيكون ناجحًا بنسبة 90 %، موضحًا بالقول: "لا تصدق أنك لا تستطيع تجنب الوقوع في الخطأ".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:53 PM

بالفيديو.. "العرفج": ولي العهد حمل العلا إلى العلياء فصرنا نردد معه "سارعي للمجد والعلياء"

قال لمن دافعوا عن السعودية في فترة الخلاف: "لا تستحوا من أحد أنتم سويتم الصح"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,416

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ذهب إلى العلا، وحملها فوق كتفه إلى العلياء، مشيرًا إلى أنه جاء بها من التاريخ والجغرافيا، ووضعها كعلم من علوم المستقبل.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الخلاف السعودي - القطري بيّن لنا كل واحد ماذا يحتاج، كما أكد عمقنا ومحبتنا. مضيفًا بالقول: "أقول لمن كانوا يدافعون عن السعودية في فترة الخلاف: لا تستحوا من أحد، أنتم سويتم الصح".

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أنه لم يلعب فريق على النهائيات في هذه الخمس مثلما لعب الاتحاد، وأكثر من سلم فيها على يد الملك سلمان هو الاتحاد. مضيفًا بالقول: "‫الاتحاد سيكون من الأربعة الأوائل في الدوري. وإدارة الاتحاد لا تفكر في الدوري، بل في آسيا، وإن شاء الله أرى ‫السومة يلبس القميص الاتحادي".

كما أكد "العرفج" أنه إذا تخلص الإنسان من التبرير وخلق الأعذار سيكون ناجحًا بنسبة 90 %، موضحًا بالقول: "لا تصدق أنك لا تستطيع تجنب الوقوع في الخطأ".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,645

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة