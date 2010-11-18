النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة نجران" تنظم ورشة عمل تعريفية لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم، ورشة عمل تعريفية للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) 2018- 2019م، بفندق "جلوريا إن" نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأخلاقيات المهنة للممارس الصحي، والاحترافية في العمل، ومكافحة العدوى، والأمن والسلامة، إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات الموظف.

وبيّن "آل جليدان" أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 6 أشهر، ويستهدف 279 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية في تخصصات: (إسعاف وطوارئ، صيدلة، تأمين صحي، وبائيات، مختبرات، معلوماتية صحية).

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامجاً تدريباً يستهدف 3929 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية عبر 92 مقراً تدريبياً شملت منطقة: (حائل- الحدود الشمالية- الخبر- الدمام- الأحساء- حفر الباطن- الرياض- القصيم- المدينة المنورة- تبوك- جدة- الطائف- مكة المكرمة- جازان- عسير- نجران).

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة نجران" تنظم ورشة عمل تعريفية لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية
سبق

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم، ورشة عمل تعريفية للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) 2018- 2019م، بفندق "جلوريا إن" نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأخلاقيات المهنة للممارس الصحي، والاحترافية في العمل، ومكافحة العدوى، والأمن والسلامة، إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات الموظف.

وبيّن "آل جليدان" أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 6 أشهر، ويستهدف 279 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية في تخصصات: (إسعاف وطوارئ، صيدلة، تأمين صحي، وبائيات، مختبرات، معلوماتية صحية).

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامجاً تدريباً يستهدف 3929 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية عبر 92 مقراً تدريبياً شملت منطقة: (حائل- الحدود الشمالية- الخبر- الدمام- الأحساء- حفر الباطن- الرياض- القصيم- المدينة المنورة- تبوك- جدة- الطائف- مكة المكرمة- جازان- عسير- نجران).

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
01:57 PM

"صحة نجران" تنظم ورشة عمل تعريفية لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
0
6

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم، ورشة عمل تعريفية للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) 2018- 2019م، بفندق "جلوريا إن" نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأخلاقيات المهنة للممارس الصحي، والاحترافية في العمل، ومكافحة العدوى، والأمن والسلامة، إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات الموظف.

وبيّن "آل جليدان" أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 6 أشهر، ويستهدف 279 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية في تخصصات: (إسعاف وطوارئ، صيدلة، تأمين صحي، وبائيات، مختبرات، معلوماتية صحية).

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامجاً تدريباً يستهدف 3929 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية عبر 92 مقراً تدريبياً شملت منطقة: (حائل- الحدود الشمالية- الخبر- الدمام- الأحساء- حفر الباطن- الرياض- القصيم- المدينة المنورة- تبوك- جدة- الطائف- مكة المكرمة- جازان- عسير- نجران).

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,662
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,947
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,580
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,507

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة