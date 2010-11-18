"صحة نجران" تنظم ورشة عمل تعريفية لبرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم، ورشة عمل تعريفية للبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية (الدفعة الثانية) 2018- 2019م، بفندق "جلوريا إن" نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة نجران" علي آل جليدان، أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بأخلاقيات المهنة للممارس الصحي، والاحترافية في العمل، ومكافحة العدوى، والأمن والسلامة، إضافة إلى التعريف بحقوق وواجبات الموظف.

وبيّن "آل جليدان" أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 6 أشهر، ويستهدف 279 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية في تخصصات: (إسعاف وطوارئ، صيدلة، تأمين صحي، وبائيات، مختبرات، معلوماتية صحية).

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أطلقت برنامجاً تدريباً يستهدف 3929 متدرباً من خريجي الدبلومات الصحية عبر 92 مقراً تدريبياً شملت منطقة: (حائل- الحدود الشمالية- الخبر- الدمام- الأحساء- حفر الباطن- الرياض- القصيم- المدينة المنورة- تبوك- جدة- الطائف- مكة المكرمة- جازان- عسير- نجران).