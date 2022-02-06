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رسميّاً.. إلغاء منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

القرار تتويج لمساعي دول عربية وغير عربية

نقلت قناة "الشروق نيوز" الجزائرية عن مصدر في الوفد الجزائري المشارك في القمة الإفريقية، اليوم الأحد، أن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رفضت رسميًّا منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

وأوضح المصدر أن إلغاء القرار جاء تتويجاً لمساعي عدد من الدول العربية وغير العربية.

من ناحيتها، أشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أنه جرى تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية؛ لإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الإفريقي للنظر في القضية.

إسرائيل الاتحاد الإفريقي

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسميّاً.. إلغاء منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي
سبق

نقلت قناة "الشروق نيوز" الجزائرية عن مصدر في الوفد الجزائري المشارك في القمة الإفريقية، اليوم الأحد، أن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رفضت رسميًّا منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

وأوضح المصدر أن إلغاء القرار جاء تتويجاً لمساعي عدد من الدول العربية وغير العربية.

من ناحيتها، أشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أنه جرى تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية؛ لإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الإفريقي للنظر في القضية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
03:38 PM

رسميّاً.. إلغاء منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي

القرار تتويج لمساعي دول عربية وغير عربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت قناة "الشروق نيوز" الجزائرية عن مصدر في الوفد الجزائري المشارك في القمة الإفريقية، اليوم الأحد، أن قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، رفضت رسميًّا منح "إسرائيل" صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.

وأوضح المصدر أن إلغاء القرار جاء تتويجاً لمساعي عدد من الدول العربية وغير العربية.

من ناحيتها، أشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أنه جرى تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية؛ لإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الإفريقي للنظر في القضية.

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