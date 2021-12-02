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الأخضر يستهل مشواره بكأس العرب بالخسارة من الأردن

المباراة شهدت طرد من الطرفين

استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021 ، بالخسارة من أمام نظيره المنتخب الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساءأمس الأربعاء ، على "ملعب المدينة التعليمية " ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات البطولة العربية .
بهذه النتيجة رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 3 نقاط احتل من خلالها المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي متصدر المجموعة.
منحت النيران الصديقة التقدم للمنتخب الأردني بعد أن ارتطمت تصويبه محمود المرضي بقدم المدافع خليفة الدوسري ليتحول مسارها نحو المرمى لتعانق الشباك عند الدقيقة 62.
وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد متوسط الميدان إحسان حداد نتيجة تدخله العنيف على اللاعب تركي العمار .
كما شهد اللقاء طرد مدافع المنتخب السعودي خليفة الدوسري عند الدقيقة 73بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يستهل مشواره بكأس العرب بالخسارة من الأردن
سبق

استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021 ، بالخسارة من أمام نظيره المنتخب الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساءأمس الأربعاء ، على "ملعب المدينة التعليمية " ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات البطولة العربية .
بهذه النتيجة رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 3 نقاط احتل من خلالها المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي متصدر المجموعة.
منحت النيران الصديقة التقدم للمنتخب الأردني بعد أن ارتطمت تصويبه محمود المرضي بقدم المدافع خليفة الدوسري ليتحول مسارها نحو المرمى لتعانق الشباك عند الدقيقة 62.
وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد متوسط الميدان إحسان حداد نتيجة تدخله العنيف على اللاعب تركي العمار .
كما شهد اللقاء طرد مدافع المنتخب السعودي خليفة الدوسري عند الدقيقة 73بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية .

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
12:10 AM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:39 AM

الأخضر يستهل مشواره بكأس العرب بالخسارة من الأردن

المباراة شهدت طرد من الطرفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
7,126

استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس العرب FIFA قطر لكرة القدم 2021 ، بالخسارة من أمام نظيره المنتخب الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساءأمس الأربعاء ، على "ملعب المدينة التعليمية " ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات البطولة العربية .
بهذه النتيجة رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 3 نقاط احتل من خلالها المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي متصدر المجموعة.
منحت النيران الصديقة التقدم للمنتخب الأردني بعد أن ارتطمت تصويبه محمود المرضي بقدم المدافع خليفة الدوسري ليتحول مسارها نحو المرمى لتعانق الشباك عند الدقيقة 62.
وأكمل المنتخب الأردني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 إثر طرد متوسط الميدان إحسان حداد نتيجة تدخله العنيف على اللاعب تركي العمار .
كما شهد اللقاء طرد مدافع المنتخب السعودي خليفة الدوسري عند الدقيقة 73بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية .

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