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جامعة "كاوست" تطلق "زمالة ابن رشد" للباحثين السعوديين

مدتها 3 سنوات وتوفر للمرشحين ميزات نوعية وفريدة

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) "زمالة ابن رشد"؛ بهدف جذب المرشحين السعوديين المؤهلين، الذين يخططون لمتابعة مهن أكاديمية مع التركيز على البحث والتعليم العالي داخل الجامعة.

وتمتد الزمالة لثلاث سنوات، حيث توفّر الفرصة للمرشحين الناجحين لتلقي التوجيه والإرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس في كاوست.

وتتاح "زمالة ابن رشد" حالياً للأساتذة الباحثين من المرشحين السعوديين المؤهلين الذين يدرسون في برنامج الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة، ويتوقعون حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في المستقبل القريب، وأيضاً لأولئك الذين أكملوا درجة الدكتوراه في جامعة موثوقة في الماضي القريب، أو حتى غيرهم من الذين يتابعون أبحاث ما بعد الدكتوراه، أو أكملوا زمالة ما بعد الدكتوراه في فترات قصيرة سابقة.

وقد تم تصميم "زمالة ابن رشد" لمساعدة المرشحين الناجحين على تطوير برامج بحثية مستقلة، وتعلم كيفية إدارة مختبرات الأبحاث، وتطوير المناهج وتعليم طلبة الدراسات العليا.

كما توفر الزمالة، للمرشحين الناجحين، فرص العمل على مشاريع بحثية يتم تحديدها بمساعدة مرشديهم، والمشاركة في الإشراف على طلبة الدكتوراه، وطلب الحصول على تمويل مؤمّن عبارة (منح داخلية خاصة)، فضلاً عن تعلم كيفية متابعة أبحاثهم بشكل مستقل، وكيفية إدارة مختبر أبحاث، وأيضاً تحمل مسؤوليات التدريس عندما تسنح لهؤلاء الباحثين الفرصة لذلك.

ويستطيع المرشحون المهتمون بالالتحاق بزمالة ابن رشد للأساتذة الباحثين" تقديم طلبهم على الرابط التالي: https://www.kaust.edu.sa/en/about/ibn-rushd-research-professor-positions على أن تتضمن طلبات التقديم خطاب التقدم للزمالة (Cover Letter) ونسخة محدثة من السيرة الذاتية وبيان بحثي وبيان تعليمي ونماذج من العمل العلمي (اختياري)، و5-3 رسائل توصية مع أسماء كاتبيها وتفاصيل التواصل معهم.

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جامعة "كاوست" تطلق "زمالة ابن رشد" للباحثين السعوديين
سبق

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) "زمالة ابن رشد"؛ بهدف جذب المرشحين السعوديين المؤهلين، الذين يخططون لمتابعة مهن أكاديمية مع التركيز على البحث والتعليم العالي داخل الجامعة.

وتمتد الزمالة لثلاث سنوات، حيث توفّر الفرصة للمرشحين الناجحين لتلقي التوجيه والإرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس في كاوست.

وتتاح "زمالة ابن رشد" حالياً للأساتذة الباحثين من المرشحين السعوديين المؤهلين الذين يدرسون في برنامج الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة، ويتوقعون حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في المستقبل القريب، وأيضاً لأولئك الذين أكملوا درجة الدكتوراه في جامعة موثوقة في الماضي القريب، أو حتى غيرهم من الذين يتابعون أبحاث ما بعد الدكتوراه، أو أكملوا زمالة ما بعد الدكتوراه في فترات قصيرة سابقة.

وقد تم تصميم "زمالة ابن رشد" لمساعدة المرشحين الناجحين على تطوير برامج بحثية مستقلة، وتعلم كيفية إدارة مختبرات الأبحاث، وتطوير المناهج وتعليم طلبة الدراسات العليا.

كما توفر الزمالة، للمرشحين الناجحين، فرص العمل على مشاريع بحثية يتم تحديدها بمساعدة مرشديهم، والمشاركة في الإشراف على طلبة الدكتوراه، وطلب الحصول على تمويل مؤمّن عبارة (منح داخلية خاصة)، فضلاً عن تعلم كيفية متابعة أبحاثهم بشكل مستقل، وكيفية إدارة مختبر أبحاث، وأيضاً تحمل مسؤوليات التدريس عندما تسنح لهؤلاء الباحثين الفرصة لذلك.

ويستطيع المرشحون المهتمون بالالتحاق بزمالة ابن رشد للأساتذة الباحثين" تقديم طلبهم على الرابط التالي: https://www.kaust.edu.sa/en/about/ibn-rushd-research-professor-positions على أن تتضمن طلبات التقديم خطاب التقدم للزمالة (Cover Letter) ونسخة محدثة من السيرة الذاتية وبيان بحثي وبيان تعليمي ونماذج من العمل العلمي (اختياري)، و5-3 رسائل توصية مع أسماء كاتبيها وتفاصيل التواصل معهم.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
05:34 PM

جامعة "كاوست" تطلق "زمالة ابن رشد" للباحثين السعوديين

مدتها 3 سنوات وتوفر للمرشحين ميزات نوعية وفريدة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) "زمالة ابن رشد"؛ بهدف جذب المرشحين السعوديين المؤهلين، الذين يخططون لمتابعة مهن أكاديمية مع التركيز على البحث والتعليم العالي داخل الجامعة.

وتمتد الزمالة لثلاث سنوات، حيث توفّر الفرصة للمرشحين الناجحين لتلقي التوجيه والإرشاد من قبل أعضاء هيئة التدريس في كاوست.

وتتاح "زمالة ابن رشد" حالياً للأساتذة الباحثين من المرشحين السعوديين المؤهلين الذين يدرسون في برنامج الدكتوراه في إحدى الجامعات المرموقة، ويتوقعون حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في المستقبل القريب، وأيضاً لأولئك الذين أكملوا درجة الدكتوراه في جامعة موثوقة في الماضي القريب، أو حتى غيرهم من الذين يتابعون أبحاث ما بعد الدكتوراه، أو أكملوا زمالة ما بعد الدكتوراه في فترات قصيرة سابقة.

وقد تم تصميم "زمالة ابن رشد" لمساعدة المرشحين الناجحين على تطوير برامج بحثية مستقلة، وتعلم كيفية إدارة مختبرات الأبحاث، وتطوير المناهج وتعليم طلبة الدراسات العليا.

كما توفر الزمالة، للمرشحين الناجحين، فرص العمل على مشاريع بحثية يتم تحديدها بمساعدة مرشديهم، والمشاركة في الإشراف على طلبة الدكتوراه، وطلب الحصول على تمويل مؤمّن عبارة (منح داخلية خاصة)، فضلاً عن تعلم كيفية متابعة أبحاثهم بشكل مستقل، وكيفية إدارة مختبر أبحاث، وأيضاً تحمل مسؤوليات التدريس عندما تسنح لهؤلاء الباحثين الفرصة لذلك.

ويستطيع المرشحون المهتمون بالالتحاق بزمالة ابن رشد للأساتذة الباحثين" تقديم طلبهم على الرابط التالي: https://www.kaust.edu.sa/en/about/ibn-rushd-research-professor-positions على أن تتضمن طلبات التقديم خطاب التقدم للزمالة (Cover Letter) ونسخة محدثة من السيرة الذاتية وبيان بحثي وبيان تعليمي ونماذج من العمل العلمي (اختياري)، و5-3 رسائل توصية مع أسماء كاتبيها وتفاصيل التواصل معهم.

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