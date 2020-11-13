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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
01:58 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات: الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وفرسان، وهروب، والأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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