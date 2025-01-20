"الاتحاد العربي" و"معهد إعداد القادة" يطلقان بطولة "كأس العرب لمنتخبات الشباب"

تقام في الرياض والدمام والخبر.. "الأخضر" في المجموعة الثالثة

أجريت، اليوم، في مدينة الرياض، مراسم قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، التي ستقام منافساتها بمشاركة 16 منتخباً هي (السعودية – المغرب – الإمارات – البحرين – الكويت – قطر – تونس – السودان – مصر – فلسطين – الجزائر – موريتانيا – ليبيا – جزر القمر – العراق – جيبوتي)، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير القادم حتى الخامس من مارس القادم في مدن الرياض والدمام والخبر.

وأسفرت القرعة التي أجريت بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه ونائب مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني على النحو التالي:

- المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

- المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

- المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

- المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر.

وتقام مباريات المجموعتين الثانية والرابعة في مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد وعلى ملعب نادي الرياض، بينما تستضيف مدينة الدمام لقاءات المجموعة الثالثة على ملعب الأمير محمد بن فهد، وتحتضن محافظة الخبر منافسات المجموعة الأولى من المسابقة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، حيث ستنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين 17 فبراير المقبل، وتختتم في الخامس من شهر مارس بالمباراة النهائية على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، بينما ستقام مرحلة المجموعات بين يومي 17 فبراير وحتى 24 من نفس الشهر، فيما تلعب مباريات الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة يوم 2 مارس، قبل 3 أيام من موعد المباراة النهائية.